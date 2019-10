Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","shortLead":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","id":"20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4aba1d-4fc4-4381-a169-b2d056d1a39a","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","timestamp":"2019. október. 24. 16:19","title":"Varázsgombával küzdenek a depresszió ellen a svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál elnök-vezérigazgatója, amely szerint a cégnek be kellene vezetnie a Libra nevű globális digitális kriptovalutát.\r

","shortLead":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál...","id":"20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebadee3d-ae95-4c47-8833-8b2caf72bc66","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","timestamp":"2019. október. 24. 05:41","title":"Megpróbálta megvédeni a Librát Zuckerberg, de rengeteg kérdést nyitva hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényénél történt.","shortLead":"A baleset a 4525-ös számú út 4-es kilométerszelvényénél történt.","id":"20191025_Halalra_gazoltak_egy_motorost_Szatymaznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768990d4-6ac0-452f-b8bc-9e8f85d3f203","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Halalra_gazoltak_egy_motorost_Szatymaznal","timestamp":"2019. október. 25. 14:35","title":"Halálra gázoltak egy motorost Szatymaznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán megkapja a kért és megígért bővítési biztosságot, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel kapitulált előtte.","shortLead":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán...","id":"201943_az_orosz_medve_torokmeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c97ca89-4d3e-4b9f-963e-e9a8d1c67170","keywords":null,"link":"/360/201943_az_orosz_medve_torokmeze","timestamp":"2019. október. 24. 15:00","title":"Erdogan Szíriára támadt, Orbán is újabb csapást mért az unióra és a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Traumatizált kamaszok 1939 és 1945 közötti felnőtté válásáról, a mával való hasonlóságról készített kortárs darabot Kedves Én! címmel a KV Társulattal a számos műfajban mozgó fiatal rendező, Szenteczki Zita. Interjú.","shortLead":"Traumatizált kamaszok 1939 és 1945 közötti felnőtté válásáról, a mával való hasonlóságról készített kortárs darabot...","id":"201922__szenteczki_zita_rendezo__demonizalasrol_olvasatokrol__hatartalan_erzesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d157d1-1003-45be-b9a8-7caa38b9296b","keywords":null,"link":"/360/201922__szenteczki_zita_rendezo__demonizalasrol_olvasatokrol__hatartalan_erzesek","timestamp":"2019. október. 23. 15:00","title":"\"Amíg átléphetem a határokat, nem gondolok arra, hogy máshol éljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","shortLead":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","id":"20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa06c6-cd66-46a7-871f-02ae1063dd7b","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","timestamp":"2019. október. 24. 17:08","title":"Figyelmeztet a Wizz Air: olasz sztrájk miatt lehetnek késések pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]