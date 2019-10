Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","shortLead":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","id":"20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a860b6a1-2e75-4e38-9262-214626d83757","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","timestamp":"2019. október. 25. 09:22","title":"Átépítik a világ leggonoszabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","shortLead":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","id":"20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7664771d-689c-4a0d-a8b9-e7d8c603cc2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","timestamp":"2019. október. 24. 18:36","title":"Az Ersténél felvett babaváró hitelek felénél már felfüggesztették a törlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a898c65e-d281-4ef4-abeb-f5d7a9f90185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anangu törzs hitét sérti, hogy egyesek felmásznak rá.","shortLead":"Az anangu törzs hitét sérti, hogy egyesek felmásznak rá.","id":"20191025_Lezarjak_a_maszok_elol_Ausztralia_kuglof_alaku_szent_hegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a898c65e-d281-4ef4-abeb-f5d7a9f90185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b9bc97-1685-4b7f-a61b-75e8cd85cf9d","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Lezarjak_a_maszok_elol_Ausztralia_kuglof_alaku_szent_hegyet","timestamp":"2019. október. 25. 09:18","title":"Lezárják a mászók elől Ausztrália kuglóf alakú szent hegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra villanymotort.","shortLead":"Bár az alapmodell is egészen fürgén viselkedik, ez a különleges kivitel a biztonság kedvéért kapott egy extra...","id":"20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd1ed5-2b62-49fc-9dde-a98b189042d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dabea-5383-4250-8c5c-145c9cc673ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_304_loeros_nissan_leafet_mutattak_be","timestamp":"2019. október. 25. 11:21","title":"300+ lóerős Nissan Leafet mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74806d3a-7a94-4c43-b684-33f246ff8642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset két éve történt, egy moldáv sofőr a forgalommal szemben hajtva egy másik autónak ütközött.","shortLead":"A baleset két éve történt, egy moldáv sofőr a forgalommal szemben hajtva egy másik autónak ütközött.","id":"20191025_vademeles_bah_csomopont_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74806d3a-7a94-4c43-b684-33f246ff8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af535c7-2177-4fe3-9a5e-d11f0f17db95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vademeles_bah_csomopont_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 25. 11:13","title":"Elnézte a sofőr a jelzéseket, azért történt halálos baleset a BAH-csomópontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha a Rózsadombra születik. Színházigazgatói terveiről még nem mondott le, de nem dobna el érte mindent. Portréinterjú a színész-rendező Rudolf Péterrel. ","shortLead":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2019. október. 24. 13:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5736bc-9043-48dd-84b7-bc08bb18cde1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az először bejelentett februári megjelenés helyett 2020 májusában válik játszhatóvá a Naughty Dog sikergyanús Last of Us 2-je.","shortLead":"Az először bejelentett februári megjelenés helyett 2020 májusában válik játszhatóvá a Naughty Dog sikergyanús Last of...","id":"20191024_naughty_dog_last_of_us_part_2_megjelenes_csuszas_2020_majus_29","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5736bc-9043-48dd-84b7-bc08bb18cde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390f6ca-daa6-496a-acc3-8f57f45e5819","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_naughty_dog_last_of_us_part_2_megjelenes_csuszas_2020_majus_29","timestamp":"2019. október. 24. 19:15","title":"Csúszik a PlayStation egyik legjobban várt játéka, csak májusban jön a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]