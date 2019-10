Negyven éve gyártja a japán márka a pickup-ját, ami tartja presztízsét a jelenlegi Mitsubishi modellek között is. A jó hírnévre a frissítés után is vigyáztak, csak sokkal eladhatóbb formát kapott az L200.

Érdemes elsőként átszaladni a Mitsubishi jelenlegi hazai választékán, mert azt nem lehet állítani, hogy gyakori szereplői lennének az utcaképnek a három-gyémánt emblémás autók. A régi nagy modellek, mint a Lancer, a Colt már rég eltűntek, a legendás Pajero karrierjének is hamarosan vége, teljesen új modell lesz belőle, hibridként, más néven.

Jelenleg a palettájukon az ASX szerepel, amely egy közepesen ismert SUV, valamint a szokatlan formájú Eclipse Cross crossover és a Space Star, ami a városi kisautó szegmenst képviseli, de idén összesen 4 darabot helyeztek belőle forgalomba Magyarországon.

Az egyik olyan modell, amely még számottevően jelen van a „Mitsu” kínálatában az Outlander és főleg annak hibrid konnektoros változata, amely használtként szinte ömlik az országba. És persze itt az L200-as, amely egy klasszikus pickup, a japán márka egyik sikerterméke jelenleg is, a második legnagyobb példányszámban eladott modelljük az Outlander után.

Mindezek okán, nem is túl gyakran tart hazai bemutatót a márka, de most a megújult L200 kapcsán végre volt mivel előállni.

A most frissült L200-as generáció eredetileg 2014-ben jelent meg, de most lényegében teljesen új modellt faragtak belőle. A kocsi orra 4 centis emelést kapott, ami elsőre talán furcsának tűnhet, de terepen mindez előnyére válik. A plató mérete maradt az eddigi: 1520 mm hosszúságú és 1470 milliméter szélességű, ami abszolút azonos a konkurencia a Ford Ranger vagy a Nissan Navara számaival.

A Mitsubishi L200 előző változatát nem látta elég férfiasnak a célközönség, talán ezért is maradtak el az eladások a várakozásoktól. A Mitsubishi számára is világos lett, hogy ebben a műfajban is nagyon fontos az imázs, ezért lényegében teljesen átdolgozták az autó megjelenését.

Ha valaki megnéz manapság például egy Ford Rangert, akkor látni, mi megy a pickup-szegmensben is, mire vágynak a vásárlók. Hatalmas maszk a kocsi elején, karakteres, erőteljes formák kellenek. Erre törekedtek az L200 tervezői is és igen egyedi első részt kapott az újdonság. A hátsó rész továbbra is fogós kérdés a pickupoknál, ott valahogy nagyon ritkán sikerül - igaz érthető okokból - valami látványosat alkotni.

A hely a kabintérben elől-hátul tágas a kilátásra sem lehet panasz. Az utastér dizájnja nagyjából maradt a régi, még mindig nem teljesen személyautós, de kulturált és tisztességes minőségű. Ahogyan autózni is ilyen egy pickup-pal. Még mindig nem olyan, mint akár egy mai SUV-val. Megmaradt némi nyerseség, rugózási hiányosság a merevebb hátsó felfüggesztés miatt. Leginkább, ezért érdemes átgondolni, ha valaki nagyon rákattanna erre a divatos, látványos, erőteljes dizájnú autótípusra, hogy valóban szüksége van-e rá a mindennapokban?

A japánok a motorválaszték-bőség helyett, inkább a divatos kiegészítők számát gyarapították, mondván, manapság ezek fontosabb értékek eladhatóság szempontjából. Ennek nyomán egyetlen erőforrással, egy 2.2 literes dízellel kapható az L200. A négyhengeres, turbódízel 150 lóerős és 400 Nm-es nyomatékú. Az új Euro 6d szabványokat adalékolással teljesíti és ide tartozó érdekes megoldás, hogy két tanksapkája van, az egyik az üzemanyagé a másik az AdBlue folyadéké.

A motort a kabintérben egyáltalán nem hallani, nagyon kulturáltan jár és a hangszigetelése is kiváló. A teljesítményére sem lehet panasz, mi egy off-road pályát könnyűszerrel teljesítettünk vele. Annak, viszont, aki nagyobb tömeget vonat, talán kevés lehet ez a teljesítmény, bár hivatalosan a legnagyobb vontatási tömeg a járművel 3,1 tonna lehet.

A modellbe bekerült egy új hatfokozatú automataváltós egység is, amelyet most nem próbáltunk, de a manuális váltóval szerelt változat ügyesen teljesítette az off-roados körülményeket. Automata változattal pedig végképp komfortossá tehető a terepezés is, amellett, hogy a kuplungszerkezet kíméletesebb életet élhet, mert biztosan nem fogjuk leégetni.

Az L200 négy hajtási módot kínál tereptől függően. Normál aszfalton a legcélszerűbb a hátsókerék hajtás, de menet közben kapcsolható összkerék-hajtásra is. Az igazán komolyabb terepeken a középső differenciálművet össze lehet zárni, amely innentől lassabb haladást enged, viszont cserébe szinte mindenen átmehetünk az L220-zal. A 205 milliméteres hasmagasság bőségesen elég a nagyobb nyomvályúk vagy vizes akadályok leküzdéséhez is.

A felfüggesztés kellően puha és hosszúak a rugóutak ahhoz, hogy a kocsi egyik „lába” mindig a talajon legyen. A pickup terepszögei 30 fokos bukkanót engednek elől és 22 fokos rámpaszöget, mielőtt fennakadnánk valahol.

Mára már a haszonjármű szegmensben is kötelező közel annyi biztonsági és kényelmi asszisztenst felmutatni, mint egy személyautóban. Az L200-ban is ott az ütközésfigyelmeztető, a városi vészfékező, a sávelhagyás figyelmeztetés, a keresztirányú forgalom-figyelmeztetés vagy a 360 fokos kamerakép, amely parkolásnál, illetve terepen is jó szolgálatot tesz, amíg be nem koszolódik.

© D.P.

A közvetlen konkurensek a Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Izuzu D-Max és a Nissan Navara mellett is meggyőzően néz ki és jól is teljesített próbánk alapján az L200. Kínálnak hozzá, annyiféle divatos kiegészítőt, hogy nem csak azok tetszését nyerheti el, akik valóban munkaautónak használnák.

Az árazást illetően a haszonjárművek esetében a nettó árat érdemes figyelembe venni, így az L200-ból 5,69 millió forint a legolcsóbb modell, a duplafülkés változat már 6,39 millió forint, míg a legdrágább variáns ára is megáll 9,09 millió forintnál nettóban. Ennek a szegmensnek az eladásait megint segítik a növekedési hitelprogramok, amelyek az egyik legnagyobb ösztönzői egy ideje az ilyen típusú járművek eladásainak itthon. Ezt most még a Mitsubishi az új modell bevezetése kapcsán a saját háza táján, saját forrással is megtámogatja.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.