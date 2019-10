Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c841f4-1c93-45cc-bff8-ecc2f3354301","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyarság eredeténe központi elvárásait új káderek is nehezen préselik át az általuk irányított kutatóhelyeken. Közben már a Princetonon is a hunokat keresik – igaz, ott prekoncepciók nélkül.","shortLead":"A magyarság eredeténe központi elvárásait új káderek is nehezen préselik át az általuk irányított kutatóhelyeken...","id":"201943__alternativ_ostortenet__megrendelesre__genetika__hun_reneszansz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c841f4-1c93-45cc-bff8-ecc2f3354301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64793bbf-239a-4094-8ada-a7c4e910bd9b","keywords":null,"link":"/360/201943__alternativ_ostortenet__megrendelesre__genetika__hun_reneszansz","timestamp":"2019. október. 26. 16:00","title":"Igény volna a hun rokonság bizonyítására, de a szakemberek nem hajolnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő oroszországi hatalmi csoportok közötti küzdelem a hamarosan Magyarországra látogató orosz államfő hátországában.","shortLead":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő...","id":"201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4e2fb3-a7e0-4b91-9328-6347a9210b3f","keywords":null,"link":"/360/201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","timestamp":"2019. október. 26. 12:00","title":"Putyin már 2024-re készül: hatalmi játszmák Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d4142-b69f-408b-abd6-394a4d344cb3","keywords":null,"link":"/360/201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","timestamp":"2019. október. 27. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Kövér László rendreutasíthatta volna magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes, államilag támogatott változatban is kapható.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes...","id":"20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b45135a-73d2-43e2-afcf-cca09da07667","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","timestamp":"2019. október. 27. 14:00","title":"Ha már unalmas a német szentháromság: vezettük az új Lexus RX-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]