[{"available":true,"c_guid":"b4b0d726-3518-47fb-8b21-da020bca1a72","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elfelejtik a neveket, elveszítenek dolgokat, eltévednek. A demenciától szenvedő személyeket azonban nem szabad rendszeresen a hiányosságaikra figyelmeztetni, ez ugyanis sem rajtuk, sem a hozzátartozóikon nem segít. Korántsem mindegy tehát, hogyan közeledünk az elbutuló emberekhez – hangsúlyozzák a szakértők. ","shortLead":"Elfelejtik a neveket, elveszítenek dolgokat, eltévednek. A demenciától szenvedő személyeket azonban nem szabad...","id":"201943_kommunikacio_alzheimeresekkel_sulyos_tevedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b0d726-3518-47fb-8b21-da020bca1a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ca882-6552-462a-96cf-289c5ccd8e09","keywords":null,"link":"/360/201943_kommunikacio_alzheimeresekkel_sulyos_tevedesek","timestamp":"2019. október. 27. 17:15","title":"Hogyan (ne) kommunikáljunk a demenciás betegekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt a héten.","shortLead":"Telitalálatos nem volt a héten.","id":"20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5acef-0fce-4ee5-ad96-b0f632cc4e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2019. október. 27. 17:07","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem használt böngészőlapokat.","shortLead":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem...","id":"20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696caedc-49e2-4556-854d-090c7f107aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","timestamp":"2019. október. 28. 08:03","title":"Ezzel a kapcsolóval felgyorsíthatja a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megállhat a magyar újautó-piac látványos növekedése. Mivel szigorodtak a károsanyag-kibocsátási szabályok, a kereskedők sok olyan autót adtak el papíron az első három negyedévben, amelyeket szeptembertől már nem lehetne. ","shortLead":"Megállhat a magyar újautó-piac látványos növekedése. Mivel szigorodtak a károsanyag-kibocsátási szabályok, a kereskedők...","id":"201943__autopiaci_kilatasok__megtorpano_novekedes__karos_anyagok__a_csucs_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c89e51-b830-4e6c-9d95-9497a51a0437","keywords":null,"link":"/360/201943__autopiaci_kilatasok__megtorpano_novekedes__karos_anyagok__a_csucs_kozeleben","timestamp":"2019. október. 28. 14:00","title":"Most még pörög az autópiac, de már gyűlnek a sötét fellegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója és elsőszámú vezetője. Az első jelentések szerint az amerikai és kurd erők rajtaütöttek a Barisa nevű településen bujkáló terroristavezéren, s a mikor al-Bagdadi látta, hogy nincs esélye a menekvésre, felrobbantotta a testén lévő robbanómellényt. Állítólag felesége és több gyermeke is életét vesztette. Trump szerint gyáván halt meg.","shortLead":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója...","id":"20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdf39-78ed-48fe-9973-68a27824b32f","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","timestamp":"2019. október. 27. 15:06","title":"Így halt meg az Iszlám Állam véreskezű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horváth Csaba szerint nem sérül a zuglói átláthatóság, Hosszú Katinka volt a legjobb Budapesten, jön a hidegfront. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Horváth Csaba szerint nem sérül a zuglói átláthatóság, Hosszú Katinka volt a legjobb Budapesten, jön a hidegfront...","id":"20191028_Radar360_Tovabb_halasztanak_a_Brexitet_Kobanyan_ujraszamlalas_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443c0826-512f-4ea6-8e1c-27f2e89fefda","keywords":null,"link":"/360/20191028_Radar360_Tovabb_halasztanak_a_Brexitet_Kobanyan_ujraszamlalas_jon","timestamp":"2019. október. 28. 08:00","title":"Radar360: Tovább halasztanák a Brexitet, Kőbányán újraszámlálás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb7d7a7-f2f3-49dd-9b52-3c7ee0359787","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Jövő márciusban ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20191028_Budapestre_jon_Carlos_Santana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb7d7a7-f2f3-49dd-9b52-3c7ee0359787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6b189f-9773-42e4-851c-50863963be2e","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Budapestre_jon_Carlos_Santana","timestamp":"2019. október. 28. 11:10","title":"Budapestre jön Carlos Santana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ec6d9c-460b-4d62-b16a-45640d308fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása az RTL Most+, amelyet egy ideig még kizárólag a Telenor ügyfelei nézhetnek.","shortLead":"Az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása az RTL Most+, amelyet egy ideig még kizárólag a Telenor...","id":"20191028_rtl_most_plusz_hol_foghato_hogyan_nezhetem_telenor_mytv_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ec6d9c-460b-4d62-b16a-45640d308fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04af18-f358-4c9c-87a8-bd273c028801","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_rtl_most_plusz_hol_foghato_hogyan_nezhetem_telenor_mytv_elofizetes","timestamp":"2019. október. 28. 15:38","title":"Elindult az új tévécsatorna, már nézhető az RTL Most+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]