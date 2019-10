Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa nem is sejtette, milyen értékű alkotás.","shortLead":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa...","id":"20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a188a9-4c85-4452-83d4-6e31e5074ec4","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","timestamp":"2019. október. 27. 18:51","title":"A lárvák is tanúsították a Cimabue-festmény eredetiségét, el is kelt 8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első döntéséről, mert nem volt idő annak megvitatására. Más problémák is voltak, de azokról nem akart beszélni.","shortLead":"A helyi momentumos Somodi Klára szerint ezért nem szavaztak a pesterzsébeti új önkormányzati képviselő-testület első...","id":"20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a947884f-3e8f-4d07-b4c2-dfc0e7f9eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d23adf-6096-4ec7-bfef-5907b333101d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Pesterzsebet_az_MSZP_az_ules_elott_percekkel_terjesztette_be_a_fizetesemelesrol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. október. 28. 17:13","title":"Pesterzsébet: az MSZP az ülés előtt pár perccel terjesztette be a fizetésemelésről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9316f2f0-bb72-41af-8585-7bd48b3c536d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiba csúszott a Samsung felhasználói felületének bétaverziós frissítésébe, és vannak Galaxy S10-tulajdonosok, akik emiatt nem tudják elindítani a mobiljukat.","shortLead":"A jelek szerint hiba csúszott a Samsung felhasználói felületének bétaverziós frissítésébe, és vannak Galaxy...","id":"20191029_samsung_galaxy_s10_one_ui_20_frissites_biztonsagi_zar_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9316f2f0-bb72-41af-8585-7bd48b3c536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ddc75a-bbac-4bd8-ab5e-8aaab0e34c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s10_one_ui_20_frissites_biztonsagi_zar_feloldasa","timestamp":"2019. október. 29. 10:33","title":"Vannak, akik jobb, ha mostanában nem indítják újra a Galaxy S10-üket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-tól elvett intézetekben ugyanúgy folyik a munka, mint eddig, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak nincs sem alapító okirata, sem szervezeti és működési szabályzata. ","shortLead":"Az MTA-tól elvett intézetekben ugyanúgy folyik a munka, mint eddig, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak nincs sem...","id":"20191028_Harom_honapja_letezik_de_meg_mindig_alig_mutat_eletjeleket_az_allami_kutatohalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbe9d4f-8252-4985-86eb-7a65de8e4082","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Harom_honapja_letezik_de_meg_mindig_alig_mutat_eletjeleket_az_allami_kutatohalozat","timestamp":"2019. október. 28. 10:29","title":"Három hónapja létezik, de még mindig alig mutat életjeleket az állami kutatóhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54993613-470d-4675-8564-d74c52093815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","shortLead":"A fideszes frakcióvezető szerint amit mondott, az nem is azt jelentette. ","id":"20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54993613-470d-4675-8564-d74c52093815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69877-f694-4309-8fab-2326196cc0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Kocsis_Mate_perelni_akar_mert_leirtak_mit_mondott_a_Bayer_Showban","timestamp":"2019. október. 28. 12:42","title":"Kocsis Máté Bayer Zsolttal beszélgetett az erőszakról, majd perelni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","shortLead":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","id":"20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c5459-1bbe-4f4d-b059-766c0cf76f3d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","timestamp":"2019. október. 28. 12:27","title":"Kedden adják be a világ legdrágább gyógyszerét Zentének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV Startban. Szöllősi Györgyivel a reggeli és az esti műsorok közti különbségről, a garanciákról és a közmédia előtti tüntetésekről is beszélgettünk. Ez utóbbiról azt mondta, ha az emberek úgy érzik, hogy valami nincs rendben, helyénvaló a tüntetés.","shortLead":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV...","id":"20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76d855-5004-4e98-95e3-76c19aea6011","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","timestamp":"2019. október. 27. 17:00","title":"Szöllősi Györgyi: Az is egy válasz, ha a politikusok nem válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]