[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbaidő alatt egy pártfogó segíti a fiatalkorút.","shortLead":"A próbaidő alatt egy pártfogó segíti a fiatalkorút.","id":"20191029_Boxerrel_utlegelt_egy_11_eves_gyereket_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e249240-6321-4339-acb1-1e08aff7108b","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Boxerrel_utlegelt_egy_11_eves_gyereket_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. október. 29. 14:24","title":"Boxerrel ütött egy 11 éves gyereket, felfüggesztettet kapott a 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c","c_author":"Nyusztay Máté","category":"vilag","description":"Milyen országokba látogatott el Vlagyimir Putyin 2012 és 2019 között? Melyik vezetővel találkozott a legtöbbször? És mennyi ideig váratja tárgyalópartnereit? A mai Orbán-Putyin találkozó előtt összegyűjtöttük egy infografikára az utóbbi évek Putyin-látogatásait.","shortLead":"Milyen országokba látogatott el Vlagyimir Putyin 2012 és 2019 között? Melyik vezetővel találkozott a legtöbbször? És...","id":"20191030_Hol_helyezkedik_el_Orban_a_Putyinuniverzumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5805bcd-a2ac-4c5e-9698-2fd4f980c272","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Hol_helyezkedik_el_Orban_a_Putyinuniverzumban","timestamp":"2019. október. 30. 09:41","title":"Hol helyezkedik el Orbán a Putyin-univerzumban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe4f56-7809-47c8-8f26-231b1a1582d9","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"A sikeres gyűjtés és az egy hónapos előkészület után kedd délelőtt a Bethesda Gyermekkórházban megkapta a Zolgensma nevű gyógyszert a másfél éves Zente. A 700 millió forintos kezelés meg nem gyógyítja az izomsorvadásban szenvedő kisfiút, de nagyon sokat javíthat állapotán. A szert speciális körülmények között, -60 és -80 fok között kellett Amerikából Magyarországra szállítani. ","shortLead":"A sikeres gyűjtés és az egy hónapos előkészület után kedd délelőtt a Bethesda Gyermekkórházban megkapta a Zolgensma...","id":"20191029_zente_zolgensma_infzi_bethesda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe4f56-7809-47c8-8f26-231b1a1582d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062ff663-c8a2-43a8-9e64-e6c778d301ba","keywords":null,"link":"/elet/20191029_zente_zolgensma_infzi_bethesda","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Mínusz 60 fokra lehűtve érkezett Zente forradalmi gyógyszere, ő a negyedik európai, aki megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. Néhány területen látható javulás, ám az összkép továbbra is lehangoló.","shortLead":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási...","id":"20191029_otp_ongondoskodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c9a12-acbe-4ccb-8384-7e04e34bed3e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_otp_ongondoskodas","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"Felkutatták, miért tartanak a magyarok több ezer milliárdot a párna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","shortLead":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","id":"20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1520c-8df3-4eff-b041-1d40ad513f74","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 30. 17:49","title":"Új választás lesz az egyik nagytétényi választókerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","id":"20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b75ddd-e8a1-4d57-bcb5-74c411ca5687","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","timestamp":"2019. október. 29. 17:06","title":"A homofób gyűlöletről szervezett konferenciát, kirúgták az egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért, és milyen feltételt támasztottak a megrendelők.","shortLead":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért, és milyen...","id":"20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4095fc-2edc-40d4-a46d-f5dee962704d","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","timestamp":"2019. október. 29. 10:49","title":"A Kuciak-gyilkosság megrendelői azt akarták, hogy az újságíró testét sose találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","shortLead":"Nem adott elsőbbséget kanyarodás közben az autós, két vétlen sofőr szenvedett súlyos sérülést. Az ügyben vádat emeltek.","id":"20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096dab8b-a571-4f57-941f-0536839aa28e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Maradando_fogyatekossagot_okozott_a_gondatlan_sofor","timestamp":"2019. október. 29. 08:36","title":"Maradandó fogyatékosságot okozott a gondatlan sofőr a vétlen autósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]