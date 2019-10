Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kiadta a friss számokat a Központi Statisztikai Hivatal.","id":"20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad373c75-71a5-4d0f-9e56-b97ad94583cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_ksh_atlagkereset_augusztus","timestamp":"2019. október. 30. 16:22","title":"Augusztusban 238 ezer fölé nőtt a nettó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt most elhalasztotta, és csak jövőre tartja meg tisztújító kongresszusát.","shortLead":"A párt most elhalasztotta, és csak jövőre tartja meg tisztújító kongresszusát.","id":"20191030_jakab_peter_jobbik_elnok_vona_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7bfb98-a629-4705-ac36-daa96a296cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_jakab_peter_jobbik_elnok_vona_gabor","timestamp":"2019. október. 30. 09:26","title":"Jakab Péterből nem lesz Jobbik-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","shortLead":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","id":"20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291cdbb-1bfc-414b-82e0-815ba7325a0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","timestamp":"2019. október. 31. 06:41","title":"Máris kipukkadt a villanyautó-lufi? Visszaestek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62567be-458e-40fd-a3c9-1a35b3d064d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta Vlagyimir Putyint orosz elnököt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta Vlagyimir Putyint orosz elnököt a Liszt Ferenc repülőtéren.","id":"20191030_megerkezett_vlagyimir_putyin_budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62567be-458e-40fd-a3c9-1a35b3d064d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094c9eb3-d9ec-4734-8e15-8f788eba1454","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_megerkezett_vlagyimir_putyin_budapestre","timestamp":"2019. október. 30. 15:47","title":"Megérkezett Putyin Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal elnök-vezérigazgatója szerint a politikai üzeneteket \"kiérdemelni kell, és nem megvásárolni\".\r

","id":"20191031_politikai_hirdetesek_tiltas_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a11d39-69a2-4be6-8924-0aba6532bcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_politikai_hirdetesek_tiltas_twitter","timestamp":"2019. október. 31. 06:10","title":"Kitiltja a politikai hirdetéseket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ddc14c-fea9-42fd-963b-a48fd339c2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást mond Szijjártó és Orbán, megvétóztuk-e a NATO nyilatkozatát vagy csak a tervezetet - csütörtökön még születhet megegyezés.\r

","shortLead":"Mást mond Szijjártó és Orbán, megvétóztuk-e a NATO nyilatkozatát vagy csak a tervezetet - csütörtökön még születhet...","id":"20191030_Maga_a_kormany_sem_egyseges_abban_volte_veto_vagy_nem_Ukrajna_ugyeben_a_NATOban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ddc14c-fea9-42fd-963b-a48fd339c2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b75eaf-87df-46dc-b2e5-26d3c9258937","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Maga_a_kormany_sem_egyseges_abban_volte_veto_vagy_nem_Ukrajna_ugyeben_a_NATOban","timestamp":"2019. október. 30. 19:58","title":"Maga a kormány sem egységes abban, volt-e vétó vagy nem Ukrajna ügyében a NATO-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze a NER-től.","shortLead":"Napokon belül kisebb összegeket küldhetnek egymásnak a Viber felhasználói. Az újítás finanszírozója nem esett messze...","id":"20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a2764-9db2-4231-ac53-515398867d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fcb1d-a5c1-4b5d-8531-fea003c4dbce","keywords":null,"link":"/360/20191031_eximbank_moneytou_tomahawk_viber_utalas_neopay_Benda_Gergely_gubicza_agoston","timestamp":"2019. október. 31. 15:00","title":"Közpénzből pipálná le a magyar pénzküldő a bankokat és a PayPalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]