[{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","shortLead":"A francia PSA csoport felügyelőbizottsága jóváhagyta a fúziós javaslatot a olasz-amerikai Fiat Chryslerrel.","id":"20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99affa2f-d1f3-4227-96b9-b88cadbdaa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_psa_fca_autogyartas_fuzio","timestamp":"2019. október. 31. 09:58","title":"Rábólintottak: összeállhat a gigantikus autókonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet is az új Európai Bizottság irányvonalához. ","shortLead":"A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet...","id":"20191030_die_welt_karacsony_gergely_ellenzek_v4_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac254f46-842c-4f68-94d1-ac12700a3142","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_die_welt_karacsony_gergely_ellenzek_v4_orszagok","timestamp":"2019. október. 30. 15:18","title":"Die Welt: Akár be is jöhet Karácsony terve a V4-városok szövetségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó határozatot.","shortLead":"Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó...","id":"20191031_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ee172f-b61c-4ba7-b320-76e558d347bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_felmentes","timestamp":"2019. október. 31. 18:40","title":"Új fejezethez érkezett a Donald Trump felmentésére irányuló eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most csokorba szedték az önkormányzati voksolás igazán furcsa történéseit. ","shortLead":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most...","id":"20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f3e6c-226e-45d2-a3e6-6cf2b5b4343a","keywords":null,"link":"/360/20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Pálffy Ilona beájulna: Hányan férnek be egyszerre egy szavazófülkébe? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan megbetegedtek, majd százan kórházba is kerültek még szeptemberben. A tisztítószerek között viszont gyenge fertőtlenítő hatású szappant találtak, így a kormányhivatal a szappan gyártója ellen indított eljárást.","shortLead":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan...","id":"20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438248a-7482-426c-9443-ed0f22dd93af","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","timestamp":"2019. október. 31. 15:41","title":"A szappan miatt lettek szalmonellásak háromszázan Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen nem fellebbez, csak \"Orbán propagandagépezetének otromba, perverz hazugságaira válaszoltam a magam szerény lehetőségeivel\".\r

\r

","shortLead":"Közadakozásból fizetné be a parlamenti akciójáért kapott büntetését Hadházy Ákos képviselő. A házelnöki döntés ellen...","id":"20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea965dfa-18ad-496b-9508-bbd19e75424a","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_A_kiralyrol_irtam_ki_hogy_meztelen__Hadhazy_gyujtest_szervezett_a_parlamenti_buntetesere","timestamp":"2019. október. 31. 15:11","title":"\"A királyról írtam ki, hogy meztelen\" – Hadházy gyűjtést szervezett a parlamenti büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","shortLead":"Az új, Ursula von der Leyen vezette testület nem tudja elkezdeni a munkát november elsején.","id":"20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f2dc1-bf89-451b-8979-cdb6bd5ee5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_Ma_jar_le_a_JeanClaude_Juncker_vezette_Europai_Bizottsag_mandatuma","timestamp":"2019. október. 31. 14:45","title":"Megy is, marad is a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Főleg a Liszt Ferenc Repülőtérre igyekvőknek kell majd figyelniük hogy idejében elinduljanak - 20 órától indul a minikáosz.\r

\r

","shortLead":"Főleg a Liszt Ferenc Repülőtérre igyekvőknek kell majd figyelniük hogy idejében elinduljanak - 20 órától indul...","id":"20191030_Kicsit_felfordul_a_fovaros_kozlekedese_Putyin_elnok_tavozasakor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e97e38-6329-4b38-9176-f2e9d1b8200e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20191030_Kicsit_felfordul_a_fovaros_kozlekedese_Putyin_elnok_tavozasakor","timestamp":"2019. október. 30. 18:34","title":"Kicsit felfordul a főváros közlekedése Putyin elnök távozásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]