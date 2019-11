Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új I. kerületi polgármester az RTL Klubnak adott nyilatkozata szerint nem is fog.","shortLead":"Az új I. kerületi polgármester az RTL Klubnak adott nyilatkozata szerint nem is fog.","id":"20191102_Nem_mukodhetne_az_MNB_doktori_iskolaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1492ae06-bafe-49f8-9ebf-bda479e4a530","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Nem_mukodhetne_az_MNB_doktori_iskolaja","timestamp":"2019. november. 02. 21:42","title":"Nem működhetne a Várban az MNB doktori iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron pont 35 éves klasszikusa után egy zseniális, szintúgy korszakos jelentőségű második rész, és még három, egyre gyengébb folytatás készült. Meg egy bénácska tévésorozat. A részben Magyarországon forgatott Terminátor: Sötét végzet kedvéért nullázták Az ítélet napja után készült produkciók történéseit, és még Cameron is visszatért a franchise-hoz. Igaz, csak a produceri székbe. Vártuk a csodát, de elmaradt. Kritika. ","shortLead":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron...","id":"20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88eabbf-6182-4043-b11b-864c87fbb3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","timestamp":"2019. november. 03. 20:00","title":"Nagyon akar az új Terminátor-film, de így is egy helyben toporog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28055e9d-d234-4387-b5bd-be495c3043fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő házigazdaként győzte le a szlovén ellenfelét.","shortLead":"A címvédő házigazdaként győzte le a szlovén ellenfelét.","id":"20191102_Noi_kezilabda_BL_biztos_csoportelso_a_Gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28055e9d-d234-4387-b5bd-be495c3043fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303e55-73fb-4ef1-94c6-af157c21a606","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Noi_kezilabda_BL_biztos_csoportelso_a_Gyor","timestamp":"2019. november. 02. 19:57","title":"Női kézilabda BL: biztos csoportelső a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","shortLead":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","id":"20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c1785-2e2a-4b7b-a9e5-f23842bfdea2","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","timestamp":"2019. november. 02. 21:03","title":"A Mandinernek és a Pesti Srácoknak elege lett a fideszes cenzúrából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai dohányfelügyelet levetette az elektromos cigarettákat a webáruházak kínálatából.



","shortLead":"A kínai dohányfelügyelet levetette az elektromos cigarettákat a webáruházak kínálatából.



","id":"20191102_Kina_megakadalyozna_az_ecigik_ekereskedelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f4c508-03e4-4bed-935a-afe7b5577732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191102_Kina_megakadalyozna_az_ecigik_ekereskedelmet","timestamp":"2019. november. 02. 15:05","title":"Kína megakadályozná az e-cigik e-kereskedelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","shortLead":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","id":"20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb077c0-c4ff-4088-a88f-a82762b516ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","timestamp":"2019. november. 02. 18:31","title":"Harcoló kurd nők üzentek a magyar népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","id":"20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3fcef4-740c-4679-abdb-d5bf58114d94","keywords":null,"link":"/sport/20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. november. 02. 12:13","title":"Világbajnoki címvédés küszöbén Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szeretne, virágot is vihet.","shortLead":"Aki szeretne, virágot is vihet.","id":"20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865efd45-959f-4ac9-9705-2e06a79295dc","keywords":null,"link":"/elet/20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","timestamp":"2019. november. 02. 15:47","title":"Kész Andy Vajna síremléke, oroszlán pihen rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]