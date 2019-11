Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot azzal a hevesi férfival szemben, aki egy autókölcsönzőben más iratait használta fel, majd a bérelt autóval lelécelt külföldre.\r

\r

","shortLead":"Az ügyészség nagyobb kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot azzal a hevesi férfival...","id":"20191104_Mas_papirjaival_kiberelt_egy_autot_Esztergomban_majd_lelepett_kulfoldre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e19c4-ff03-4615-b81a-fa0b369d0420","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Mas_papirjaival_kiberelt_egy_autot_Esztergomban_majd_lelepett_kulfoldre","timestamp":"2019. november. 04. 07:45","title":"Más iratait bemutatva kibérelt egy autót egy férfi, majd lelépett külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","shortLead":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","id":"20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d66b5-42d6-4b98-a555-a5278608f9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","timestamp":"2019. november. 02. 17:28","title":"„Nem vagyunk szálloda senki dzsihadistái számára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni...","id":"20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55bd2ad-b3b5-472e-ba8d-6252c06d9cd1","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","timestamp":"2019. november. 03. 10:54","title":"Babosék újra megvédték páros bajnoki címüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron pont 35 éves klasszikusa után egy zseniális, szintúgy korszakos jelentőségű második rész, és még három, egyre gyengébb folytatás készült. Meg egy bénácska tévésorozat. A részben Magyarországon forgatott Terminátor: Sötét végzet kedvéért nullázták Az ítélet napja után készült produkciók történéseit, és még Cameron is visszatért a franchise-hoz. Igaz, csak a produceri székbe. Vártuk a csodát, de elmaradt. Kritika. ","shortLead":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron...","id":"20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88eabbf-6182-4043-b11b-864c87fbb3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","timestamp":"2019. november. 03. 20:00","title":"Nagyon akar az új Terminátor-film, de így is egy helyben toporog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az apa ellen vádat emeltek. ","shortLead":"Az apa ellen vádat emeltek. ","id":"20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df03e58-3548-4b6c-8197-fcff90dfee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Allon_lotte_magat_egy_gyerek_egy_legpuskaval_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. november. 04. 12:26","title":" Légpuskával lőtte állon magát egy gyerek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd75b8a-188a-43e9-838a-fa834b6e07a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam helyi szárnya vállalta az akciót","shortLead":"Az Iszlám Állam helyi szárnya vállalta az akciót","id":"20191102_50_katona_es_egy_civil_halt_meg_Maliban_egy_terrortamadasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd75b8a-188a-43e9-838a-fa834b6e07a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27baacd-c2f1-4f7b-8764-d2bf73f91b1f","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_50_katona_es_egy_civil_halt_meg_Maliban_egy_terrortamadasban","timestamp":"2019. november. 02. 22:20","title":"50 katona és egy civil halt meg Maliban egy terrortámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","shortLead":"Egyben nemes egyszerűséggel dzsihadista terroristának nevezik a török elnököt.","id":"20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd4721d-97d5-42e8-b878-d8df2be62c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb077c0-c4ff-4088-a88f-a82762b516ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Harcolo_kurd_nok_uzentek_a_magyar_nepnek","timestamp":"2019. november. 02. 18:31","title":"Harcoló kurd nők üzentek a magyar népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]