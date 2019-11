Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymás után függesztik fel a kilakoltatásokat az ellenzéki kerületi polgármesterek; létszámleépítésre kényszerülhet a Dunaferr; Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Budapesten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egymás után függesztik fel a kilakoltatásokat az ellenzéki kerületi polgármesterek; létszámleépítésre kényszerülhet...","id":"20191103_Es_akkor_kilakoltatas_putyin_dunaferr_vasarloero_autoipar_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05076130-eecf-4d1d-ab7a-9e0bfb75acec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Es_akkor_kilakoltatas_putyin_dunaferr_vasarloero_autoipar_valsag","timestamp":"2019. november. 03. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megálmodta az eurázsiai közös pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az, hogy bár jottányit sem akar engedni, a döntéskörök jelenlegi leosztása alapján nem tudja erőből megvalósítani sportálmait, más magyar város pedig ezekre nem alkalmas. De az ellenzéknek sem lesz olyan könnyű visszautasítani a sportpénzeket.","shortLead":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az...","id":"201944_megkerulos_csel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b72272-3d49-4354-99e6-712d50cffa88","keywords":null,"link":"/360/201944_megkerulos_csel","timestamp":"2019. november. 03. 12:00","title":"Orbán öngólt lőtt a Tarlós-alkuval, most tehetetlen Karácsonnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","shortLead":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","id":"20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ef428-81da-49d6-9804-99ec06e36494","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","timestamp":"2019. november. 04. 13:40","title":"10 településen is megismétlik a választást most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","shortLead":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","id":"20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a66095d-124e-4591-ac16-86ec631e1221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","timestamp":"2019. november. 02. 21:15","title":"Szabálytalankodó és leckéztetője rémületes csörtéjét vették videóra az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","shortLead":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a260fc-9cc5-4d0a-b714-e4a556f05c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","timestamp":"2019. november. 04. 13:03","title":"Megmutatta a Microsoft, milyen logót kap az új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","shortLead":"Az elmúlt pár hét szörnyű statisztikáihoz képest ez is komoly javulás.","id":"20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee57959b-eb48-4ae3-82b3-dd269947732d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4007af1c-fbe3-4050-9304-309e15653fd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_25_sulyos_baleset_tortent_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. november. 04. 08:08","title":"25 súlyos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni...","id":"20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc27ff77-6dee-4564-8ab1-73a469c48e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55bd2ad-b3b5-472e-ba8d-6252c06d9cd1","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Babosek_ujra_megvedtek_paros_bajnoki_cimuket","timestamp":"2019. november. 03. 10:54","title":"Babosék újra megvédték páros bajnoki címüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d8fcc-a00d-4d0e-8453-a46492a1965e","c_author":"Vig Dávid","category":"itthon","description":"Az Amnesty igazgatójának írása Handó Tünde karrierjéről és bűneiről.","shortLead":"Az Amnesty igazgatójának írása Handó Tünde karrierjéről és bűneiről.","id":"20191104_Alkalmas_embert_alkalmas_feladatra_Hando_Tunde_felbukasa_az_Alkotmanybirosagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426d8fcc-a00d-4d0e-8453-a46492a1965e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f69ead-8d03-4ccb-bd15-35ddcd2519dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Alkalmas_embert_alkalmas_feladatra_Hando_Tunde_felbukasa_az_Alkotmanybirosagra","timestamp":"2019. november. 04. 08:42","title":"„Alkalmas embert alkalmas feladatra”: Handó Tünde felbukása az Alkotmánybíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]