[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset a 4-es úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset...","id":"20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb24f746-c4d6-4991-a319-f6b7d2b20f08","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","timestamp":"2019. november. 05. 17:30","title":"Radar360: Nagyüzem a Fővárosi Közgyűlésben, Orbán panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai keresledelmi minisztérium hamarosan elbírálhatja azoknak az amerikai cégeknek a kérelmét, amelyek szeretnének kereskedni a Huaweijel.","shortLead":"Az amerikai keresledelmi minisztérium hamarosan elbírálhatja azoknak az amerikai cégeknek a kérelmét, amelyek...","id":"20191104_huawei_kina_egyesult_allamok_kereskedelmi_feketelista_wilbur_ross","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddff6b3-1a72-4340-a71e-c86fbe04ed5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_huawei_kina_egyesult_allamok_kereskedelmi_feketelista_wilbur_ross","timestamp":"2019. november. 04. 11:33","title":"Napokon belül jobbra fordulhat a Huawei sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600c99bc-6699-4f67-9dcf-aa82d22342de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának plugin hibrid változata hamarosan megérkezik a kereskedésekbe. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának plugin hibrid változata hamarosan megérkezik a kereskedésekbe. ","id":"20191105_akar_55_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=600c99bc-6699-4f67-9dcf-aa82d22342de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034bfd3a-2932-405b-a0b9-61e1bc42bf73","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_55_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x3","timestamp":"2019. november. 05. 11:21","title":"Maximum 55 kilométer villannyal, ezt tudja a zöld rendszámos új BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","shortLead":"December hatodikáig lehet megtekinteni az elmúlt negyven év legütősebb alkotásait. ","id":"20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee7630d2-9363-42d7-bfe6-b6a72c9c05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1a5e5-420d-4f7c-880a-9d45026abbf7","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Szekesfehervar_HVG_cimlap_kiallitas","timestamp":"2019. november. 04. 12:17","title":"Székesfehérvárra utazik a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta a bírák nyugdíjazási korát – így döntött az Európa Unió Bírósága. A varsói illetékesek közölték, mindenképpen véghez viszik az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását.","shortLead":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta...","id":"20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437f45c-bec5-45f8-8eb0-0673ecd9e896","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","timestamp":"2019. november. 05. 12:42","title":"Elmeszelte az EU bírósága a lengyel igazságszolgáltatási reformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285f27d5-b228-4bde-9fe0-f53dcacf1fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta Párizsban élő, 95 évesen is töretlenül aktív Vera Molnarnak szentelt kiállítás, amelynek apropót ad az is, hogy a Fővárosi Képtár az elmúlt években a világhírű művész több munkáját is meg tudta vásárolni.","shortLead":"Nagyobbrészt egyetlen magángyűjteményre, Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit gazdag kollekciójára épül az 1947 óta...","id":"201944_tarlat__harom_kon_rendetlenseg_arendben__vera_molnar_muveszete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285f27d5-b228-4bde-9fe0-f53dcacf1fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6950e48d-0144-4b18-ab59-f4337d881553","keywords":null,"link":"/360/201944_tarlat__harom_kon_rendetlenseg_arendben__vera_molnar_muveszete","timestamp":"2019. november. 05. 12:00","title":"Rendetlenséget keres a rendben a világhírű képzőművész, Vera Molnar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jean-Claude Juncker emlékezik, Hosszú Katinkáról nem a rekordjai miatt esik szó, veszélyben a Lajkó Félix-koncertek...","id":"20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947e314b-5a66-49bd-9026-7f6f4cac1c08","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Orban_lediktatorozasanak_tortenete","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán lediktátorozásának története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban számolt be arról, hogy mit visz a holnapi kormányülésre magával, ahova Orbán Viktor meghívta.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban számolt be arról...","id":"20191105_Karacsony_bejelentette_hogy_mit_visz_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01959e-0701-4bc0-a1db-68de18a28f47","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_bejelentette_hogy_mit_visz_Orbannak","timestamp":"2019. november. 05. 20:39","title":"Karácsony bejelentette, hogy mit visz Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]