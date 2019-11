Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak a határon.","shortLead":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak...","id":"20191106_Autolopasok_Europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22b3db2-7988-4e54-8786-4e6ad0f69fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Autolopasok_Europa","timestamp":"2019. november. 07. 10:28","title":"Hol lopják a legtöbb autót Európában? ","id":"20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72388f5-de30-4b7f-9056-02cf969d4da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","timestamp":"2019. november. 06. 17:12","title":"Tényleg bővítési biztos lehet Várhelyi Olivérből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","shortLead":"Olyan utas is van, akit majdnem hatszázszor bírságoltak meg.","id":"20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d6f20-f1d5-4dec-81ff-1d5b8aa2f281","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_A_BKKtol_tanulhatna_a_MAV_hogyan_kell_behajtani_a_bunteteseket","timestamp":"2019. november. 06. 06:46","title":"A BKK-tól tanulhatna a MÁV, hogyan kell behajtani a büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 0,8 százalékkal több lakást adtak át idén az első három negyedévben, de nagyok az eltérések az ország különböző részei között.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 0,8 százalékkal több lakást adtak át idén az első három negyedévben, de nagyok az eltérések...","id":"20191106_Budapesten_nagyot_nott_videken_jocskan_visszaesett_a_lakasepitesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb870ee-3a9a-4df1-b319-664f9c3e8653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Budapesten_nagyot_nott_videken_jocskan_visszaesett_a_lakasepitesek_szama","timestamp":"2019. november. 06. 09:17","title":"Budapesten nagyot nőtt, vidéken jócskán visszaesett a lakásépítések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]