[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","shortLead":"Összefogtak a szakszervezetek, együtt küzdenek majd a bértárgyalásokon.","id":"20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6531fea-ca6d-4011-b1a7-ffaaa7bd5bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Osszefogtak_a_BKV_szakszervezetei_egyutt_kuzdenek_a_bertargyalasokon","timestamp":"2019. november. 05. 16:50","title":"15 százalékos béremelésre hajtanak a BKV-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint most érdemes kérni az optimális védelmet nyújtó oltást, hogy még nincs itt a járvány. 2020 elejére várják a szakemberek a csúcsot.\r

\r

","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint most érdemes kérni az optimális védelmet nyújtó oltást...","id":"20191105_influenza_jarvany_vedooltas_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a356b-9a86-4fd0-a990-887c7d2b65d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_influenza_jarvany_vedooltas_oltoanyag","timestamp":"2019. november. 05. 12:57","title":"Csak a jövő hét végén érkezik a patikákba az influenza elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi keménypályás challenger-tenisztornáról.","shortLead":"A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi...","id":"20191106_fucsovics_marton_meccslabda_tenisz_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34258c4-04cb-4470-b60c-e487539bcbb8","keywords":null,"link":"/sport/20191106_fucsovics_marton_meccslabda_tenisz_pozsony","timestamp":"2019. november. 06. 15:07","title":"Meccslabdáról kapott ki Fucsovics Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de az üzemeltetésért havonta még 40 ezret kell majd fizetniük.","shortLead":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de...","id":"20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82b48a-46bb-4b58-a759-977e5bef1b19","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","timestamp":"2019. november. 05. 18:30","title":"Zugló egy olyan cégtől vesz parkolóautomatákat, aminek a tulajdonosát csalásért elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71884f01-f404-44e5-a595-df2e673a9e9a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Végtagjaikat vesztett, többnyire a szíriai polgárháborúban megsebesült embereknek segít egy rehabilitációs központ pár száz méterre a török-szír határtól. A feladat óriási, hiszen sokaknak az sem elég a normális élethez, hogy újra megtanulnak járni. A menekültek így sokszor gyerekeikre hagyatkoznak, akikre 14-15 évesen hárul a családfenntartás terhe. Törökországi riportunk második része.","shortLead":"Végtagjaikat vesztett, többnyire a szíriai polgárháborúban megsebesült embereknek segít egy rehabilitációs központ pár...","id":"20191104_reyhanli_torokorszag_nsppl_sziriai_menekultek_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71884f01-f404-44e5-a595-df2e673a9e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c9ca1c-9702-4e0d-b024-59578e337407","keywords":null,"link":"/360/20191104_reyhanli_torokorszag_nsppl_sziriai_menekultek_riport","timestamp":"2019. november. 06. 07:00","title":"Mit lehet azzal kezdeni, ha a családot egy 14 éves fiú tartja el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is hatástalan vele szemben.","shortLead":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is...","id":"20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d882b7-f52c-48b3-8133-f22db158efbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","timestamp":"2019. november. 07. 08:03","title":"Új vírus terjed az androidos mobilokon, lehetetlen megszabadulni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Borkai lemondása, Medián-kutatás a botrány hatásáról, egyre durvább a munkaerőhiány. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Borkai lemondása, Medián-kutatás a botrány hatásáról, egyre durvább a munkaerőhiány. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191106_Radar_360_egy_asztalnal_Karacsony_es_a_kormany_riadot_fujnak_a_klimatudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3202295e-3dfd-4b2a-a419-2764df16f2e2","keywords":null,"link":"/360/20191106_Radar_360_egy_asztalnal_Karacsony_es_a_kormany_riadot_fujnak_a_klimatudosok","timestamp":"2019. november. 06. 17:30","title":"Radar 360: egy asztalnál Karácsony és a kormány, riadót fújnak a klímatudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése szerint.\r

Soproni Tamás, Baranyi Krisztina és a DK nem szavazta meg az erről szóló előterjesztést.\r

","shortLead":"Hathavi bérét kapja meg végkielégítésként Tarlós István volt főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés döntése...","id":"20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d1bb6-2ca0-4483-bedf-aa8aa4c15440","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_tarlos_istvan_vegkielegites_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 13:48","title":"Megszavazták: dupla végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]