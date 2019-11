Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP sokkal nagyobb, de a Xerox vételi ajánlatot tett. ","shortLead":"A HP sokkal nagyobb, de a Xerox vételi ajánlatot tett. ","id":"20191107_Megvenne_a_Xerox_a_HewlettPackardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0aa2a3-a7c2-4782-9b79-c318e4f3540a","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Megvenne_a_Xerox_a_HewlettPackardot","timestamp":"2019. november. 07. 14:13","title":"Megvenné a Xerox a Hewlett-Packardot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2faec1-0440-4b58-b86b-d01ccf57da0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe-nak most is van képszerkesztő appja, de a cég szerint az nem olyan, mint amire egy fiatal mobilhasználónak ma szüksége van. Így hát csinálnak egy másikat, jobbat, látványosabbat – fiatalosabbat.","shortLead":"Az Adobe-nak most is van képszerkesztő appja, de a cég szerint az nem olyan, mint amire egy fiatal mobilhasználónak ma...","id":"20191108_adobe_photoshop_camera_kepszerkeszto_alkalmazas_filter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2faec1-0440-4b58-b86b-d01ccf57da0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0c4e76-9db3-4344-8e86-d43befea5170","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_adobe_photoshop_camera_kepszerkeszto_alkalmazas_filter","timestamp":"2019. november. 08. 12:03","title":"Tetszeni fog a videó: látványos új programot ad ki mobilokra a Photoshop készítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Tüntetés Erdogan ellen, botrány a győri városházán, bővítési biztos lehet Várhelyiből. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetés Erdogan ellen, botrány a győri városházán, bővítési biztos lehet Várhelyiből. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191107_Radar_360_Erdogannal_migransozott_Orban_szigorodhat_a_katazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8b0d8c-2a8e-4636-8ec0-6dda80811b6b","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar_360_Erdogannal_migransozott_Orban_szigorodhat_a_katazas","timestamp":"2019. november. 07. 17:30","title":"Radar 360: Erdogannal migránsozott Orbán, szigorodhat a katázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő nagyvállalatok a magyar gazdaság legfontosabb szereplői. Ahogy a nagy egészben, úgy ebben az elit körben is külön csoportot képeznek az állami és – a magyar közgazdaság-tudomány specialitásaként – a \"kormányfőközeli\" cégek.","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő nagyvállalatok a magyar gazdaság legfontosabb szereplői. Ahogy a nagy egészben, úgy ebben...","id":"20191106_Top_500__3_Ujoncok_es_regisegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd274f9-e3b6-4ba5-938a-5f442e763bd5","keywords":null,"link":"/360/20191106_Top_500__3_Ujoncok_es_regisegek","timestamp":"2019. november. 06. 16:30","title":"A Mészáros-univerzum a HVG Top 500 listáját is átírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A londoni parlament alsóházának volt elnöke szerint a háború utáni időszak legnagyobb hibája a kilépés.\r

","shortLead":"A londoni parlament alsóházának volt elnöke szerint a háború utáni időszak legnagyobb hibája a kilépés.\r

","id":"20191106_john_bercow_brit_parlament_hazelnok_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44a3264-1603-4fc5-a689-697c5c73dbc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_john_bercow_brit_parlament_hazelnok_brexit","timestamp":"2019. november. 06. 19:49","title":"Végre elmondhatta John Bercow, hogy mit gondol a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabec003-021b-405b-9f58-16afac788916","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két csendőr kíséri a nap huszonnégy órájában Liliana Segre olasz szenátort, holokauszttúlélőt, miután célpontja lett egy újfasiszta csoportnak.","shortLead":"Két csendőr kíséri a nap huszonnégy órájában Liliana Segre olasz szenátort, holokauszttúlélőt, miután célpontja lett...","id":"20191107_Rendorok_vedenek_egy_89_eves_olasz_holokauszttulelot_aki_ujfasisztak_celpontja_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabec003-021b-405b-9f58-16afac788916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8874810e-7c32-4326-a94e-4882f1b4a1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Rendorok_vedenek_egy_89_eves_olasz_holokauszttulelot_aki_ujfasisztak_celpontja_lett","timestamp":"2019. november. 07. 19:20","title":"Rendőrök védenek egy 89 éves olasz holokauszttúlélőt, akit újfasiszták fenyegettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]