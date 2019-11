Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban maximum egy hetet kellett várni a műszaki vizsgára.","shortLead":"Korábban maximum egy hetet kellett várni a műszaki vizsgára.","id":"20191107_Honapokat_kell_varni_hogy_egy_kulfoldrol_behozott_auto_muszakija_elkeszuljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ed360-797e-4a39-9944-15a63e218848","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Honapokat_kell_varni_hogy_egy_kulfoldrol_behozott_auto_muszakija_elkeszuljon","timestamp":"2019. november. 07. 20:25","title":"Hónapokat kell várni, hogy egy külföldről behozott autó műszakija elkészüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban nem lehet valaki kettős állampolgár. ","shortLead":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban...","id":"20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c6069-9829-469b-b01d-eef38571cd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","timestamp":"2019. november. 08. 19:42","title":"Kiderült, hogy Peter Handkénak jugoszláv útlevele is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex problémamegoldó készség. A munkavállalói élmény viszont mindent visz. Két kulcsgondolat az október 22-23-án rendezett Unleash-ről, a HR iparág irányadó konferenciájáról. A párizsi rendezvényen közel ötezer látogató, 250 előadó, 200 kiállító osztotta meg gondolatait és megoldásait a munka jövőjéről.","shortLead":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex...","id":"20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7255c7-f725-474d-8fa2-64165fe5ff53","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","timestamp":"2019. november. 07. 16:20","title":"Hat trend - erre megy a munka világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Monica és Chandler újra együtt! ","shortLead":"Monica és Chandler újra együtt! ","id":"20191108_Jobaratok_kozos_foto_Courteney_Cox_Matthew_Perry","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a765c634-3241-4b94-b5a5-65dada30e753","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Jobaratok_kozos_foto_Courteney_Cox_Matthew_Perry","timestamp":"2019. november. 08. 11:32","title":"Csemege a rajongóknak: közös fotót készített Courteney Cox és Matthew Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cbd813-b8c8-4e89-8fa8-70906762b88c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Ijesztően sok a hazugság, a titok és az álhír Amerikában, ami nemcsak az egész társadalom egészségét, hanem a családok mindennapi életét is rombolja – mondja Deborah Zoe Laufer, a Szemünk fénye című darabjának premierje miatt a közelmúltban Budapesten járt szerző.","shortLead":"Ijesztően sok a hazugság, a titok és az álhír Amerikában, ami nemcsak az egész társadalom egészségét, hanem a családok...","id":"201945__deborah_zoe_laufer_iro__alsagos_multrol_komforterzetrol__elj_amanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7cbd813-b8c8-4e89-8fa8-70906762b88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f2ed99-fa2e-49d3-b9e5-4d7a5798626a","keywords":null,"link":"/360/201945__deborah_zoe_laufer_iro__alsagos_multrol_komforterzetrol__elj_amanak","timestamp":"2019. november. 07. 19:00","title":"Stand-up komikusból drámaíró lett és szerinte a tévé az úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A landolás után a járat utasait egy terembe terelték, amit csak nagyjából 40 perc után hagyhattak el. ","shortLead":"A landolás után a járat utasait egy terembe terelték, amit csak nagyjából 40 perc után hagyhattak el. ","id":"20191108_Muszaki_hiba_volt_a_British_Airways_BudapestLondon_jaratan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba6f00c-01d5-4f9b-a126-1ad5837ad815","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Muszaki_hiba_volt_a_British_Airways_BudapestLondon_jaratan","timestamp":"2019. november. 08. 08:21","title":"Műszaki hiba volt a British Airways Budapest–London járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország nagy részén tartós, sűrű ködre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az ország nagy részén tartós, sűrű ködre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20191107_Suru_kod_miatt_adtak_ki_veszelyjelzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf3b6b8-d720-4748-baf1-c49d6a689a94","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Suru_kod_miatt_adtak_ki_veszelyjelzest","timestamp":"2019. november. 07. 19:34","title":"Sűrű köd miatt adtak ki veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet hatása, ha 5 év alatt nem születik az igénylőnek gyermeke, vagy valamilyen más okból elveszíti a kamattámogatást. Több bank azonban az adható hitelösszeget is a normál kamattal kalkulált törlesztőrészlet alapján határozza meg, a kamat csökkenése miatt pedig decemberben akár 1 millió forinttal is több Babaváróra lehet elég ugyanaz a jövedelem, mint júliusban volt.","shortLead":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet...","id":"20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77da20af-5d7a-4f73-82cc-7e5322a34dda","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","timestamp":"2019. november. 08. 07:30","title":"Akár 1 millió forinttal több Babaváró hitelre lehet jogosult egy család decemberben, mint júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]