Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07bd41b1-97bc-4c7d-8a5a-d2e1f5a725b7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nemrég megjelent naplójából kiderül, hogy szellemi lincselésként élte meg Csoóri Sándor azt a felháborodás-sorozatot, amit az 1990-es Nappali hold című esszéfüzérével író- és költőtársaiból annak idején kiváltott. ","shortLead":"Nemrég megjelent naplójából kiderül, hogy szellemi lincselésként élte meg Csoóri Sándor azt a felháborodás-sorozatot...","id":"201945__csoori_sandor__cunamiessze__jonasi_beszoritottsag__nappali_holdfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07bd41b1-97bc-4c7d-8a5a-d2e1f5a725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb3a91-2c50-4291-9458-9a1c02ba06d8","keywords":null,"link":"/360/201945__csoori_sandor__cunamiessze__jonasi_beszoritottsag__nappali_holdfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 09. 12:00","title":"Harminc éve botrány volt a szalonzsidózás, \"ráment Csoóri egész további élete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell elmenni érte.","shortLead":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell...","id":"20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d21b1f-0129-4e70-a78e-0f2b8a7858bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","timestamp":"2019. november. 09. 06:41","title":"Ritka lehetőség: gyorsan le lehet csapni erre az über-Opelre, egy Lotus Omegára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló területrészét - tájékoztatta az MTI-t Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese.","shortLead":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló...","id":"20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e054f4-9481-49ad-be2c-ccb66d1fa947","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 09. 12:45","title":"Újra vannak vadon élő bölények Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és kulturális területekért felelős főpolgármester-helyettes munkáját.\r

","shortLead":"Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba (DK) és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet humán és...","id":"20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f25d1c-9d1b-4ecf-99af-9b7ab8bc1ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_kalman_olga_demkoratikus_koalicio_gy_nemeth_erzsebet_fopolgarmester_helyettes_tanacsado","timestamp":"2019. november. 10. 13:18","title":"Belép a DK-ba és Karácsony helyettesét segíti Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így spórol majd az étkeztetés költségein a német légitársaság.","shortLead":"Így spórol majd az étkeztetés költségein a német légitársaság.","id":"20191109_Kimarad_majd_egy_megel_etel_helyette_szendvics_lesz_a_Lufthansanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b28a1f6-fd93-4fef-a751-a74e350a5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Kimarad_majd_egy_megel_etel_helyette_szendvics_lesz_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 09. 14:32","title":"Kimarad egy meleg étel, helyette szendvics lesz a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf9e96-2ed5-4d30-b269-b5aae4c6aab3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja egy töltéssel. Okosórának azonban csak nagy jóindulattal lehet nevezni – elmondjuk, miért.","shortLead":"A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja...","id":"20191110_huawei_watch_gt_2_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf9e96-2ed5-4d30-b269-b5aae4c6aab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e983d1-ce5f-44bd-ada4-95e8071919b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_huawei_watch_gt_2_teszt_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 13:30","title":"Leszámol a lemerülés-frásszal a Huawei új okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati...","id":"20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718acd01-f5e5-40fc-922b-7caf056a7237","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]