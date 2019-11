Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét – jelentették hírügynökségek.\r

","shortLead":"Woody Allen megállapodott az Amazonnal, és visszavonta a szerződésszegésért az év elején benyújtott keresetét –...","id":"20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf9e54-8ce8-46e7-b11d-2b8e19d77ce7","keywords":null,"link":"/kultura/20191110_woody_allen_amazon_szerzodesszeges_kereset_metoo_zaklatas","timestamp":"2019. november. 10. 08:37","title":"Mindkét fél vesztett Woody Allen és az Amazon vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","shortLead":"A Miami Heat sztárjához mentőt kellett hívni.","id":"20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ffa48a-1a01-4dcb-beee-d654d306177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069248d5-bcc5-4c2f-9b2c-3f73714e3940","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Tultolta_a_gumicukrot_es_elajult_a_repulon_az_NBA_kosarasa","timestamp":"2019. november. 09. 14:06","title":"Túltolta a gumicukrot és elájult a repülőn az NBA kosarasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozó nemzetközi csoport.","shortLead":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai...","id":"20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa80410-1df8-4664-a1ed-bfce956addd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","timestamp":"2019. november. 10. 18:03","title":"Sikerült tetten érni az evolúciót: a vadállatok kitaláltak valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e1c60b-0214-483a-ae9b-6475af097d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agancsuknál akadtak össze.","shortLead":"Az agancsuknál akadtak össze.","id":"20191110_Lombvago_furesszel_valasztottak_szet_ket_harcolo_szarvast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e1c60b-0214-483a-ae9b-6475af097d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62b5f8a-98a6-4c56-8c8f-fd31c668d1bb","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Lombvago_furesszel_valasztottak_szet_ket_harcolo_szarvast","timestamp":"2019. november. 10. 17:55","title":"Lombvágó fűrésszel választottak szét két harcoló szarvast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","shortLead":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","id":"20191108_apple_arcade_jatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e434938-aa68-4ff1-a6c3-cdcac365ebc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_apple_arcade_jatekok","timestamp":"2019. november. 08. 20:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és...","id":"20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddffe6f-be66-4a55-929f-956e1a491125","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","timestamp":"2019. november. 09. 14:41","title":"MotoGP-futamot rendezhet Magyarország 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egy nyugalmazott munkatársának 2007-es rejtélyes eltűnését. A magánnyomozóként tevékenykedő Robert Levinson a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos küldetésén vett részt Iránban.","shortLead":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI...","id":"20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ea6a4-1c95-4fb0-adb1-f0ee74629f94","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 13:45","title":"12 év után megtört Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]