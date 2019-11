Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88d3fda-d57a-4923-9c26-f8d1d8096aa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai kormányzat új törvénye értelmében innentől még kevesebb idejük jut a 18 éven aluli kínai fiataloknak a videojátékokra.","shortLead":"A kínai kormányzat új törvénye értelmében innentől még kevesebb idejük jut a 18 éven aluli kínai fiataloknak...","id":"20191112_videojatek_kina_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88d3fda-d57a-4923-9c26-f8d1d8096aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b03938-bedf-4886-9530-d9a5aca29b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_videojatek_kina_szabalyozas","timestamp":"2019. november. 12. 16:03","title":"Itt az új törvény: Kínában este 10 után tilos videojátékozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elkészítették a Formula–1 történetének első fenntarthatósági tervét, amely számos intézkedés mellett azt a célt tűzte ki, hogy a sportág 2030-ig nullára csökkenti a szénkibocsátást, és így kisebb ökológiai lábnyomot hagy majd maga után.","shortLead":"Elkészítették a Formula–1 történetének első fenntarthatósági tervét, amely számos intézkedés mellett azt a célt tűzte...","id":"20191112_karbonsemlegesseg_klimavedelem_forma1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d7296c-9718-491e-bee2-46d7984097c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karbonsemlegesseg_klimavedelem_forma1","timestamp":"2019. november. 12. 13:01","title":"Karbonsemlegessé teszik az F1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","shortLead":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","id":"20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fe2727-9eb0-4443-a06a-2562d80ebfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","timestamp":"2019. november. 11. 15:55","title":"Ritka égi jelenséget lehet most látni, a Merkúr épp átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.","shortLead":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta...","id":"20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5b716c-65ae-476e-85d5-3b199b5974c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","timestamp":"2019. november. 11. 17:32","title":"Beperlik Kövér Lászlót, mert mikrofonállvánnyá fokozta le az újságírókat az Országházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121853dc-600a-4ff0-b064-91ff90903441","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közszolgákat, közalkalmazottakat tömörítő MKKSZ még tárgyal a kormánnyal az elégséges szolgáltatásról kedden, ettől függ, lesz-e sztrájk.\r

