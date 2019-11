Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11bfcae2-18ac-449a-b2b1-0133a45a29ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendben lezajlott a Merkúr újabb \"vándorlása\" hétfőn. A jelenségről rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Rendben lezajlott a Merkúr újabb \"vándorlása\" hétfőn. A jelenségről rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.","id":"20191111_merkur_atvonulas_foto_nap_2019_november_11_egi_jelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11bfcae2-18ac-449a-b2b1-0133a45a29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e20e65d-caca-4907-8113-c0507d3670b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_foto_nap_2019_november_11_egi_jelenseg","timestamp":"2019. november. 11. 19:15","title":"Csodálatos képeken, ahogy a Merkúr átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","shortLead":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","id":"20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8698f2d7-a1da-4870-9632-bf5f2e6276c0","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","timestamp":"2019. november. 10. 16:21","title":"Romániai elnökválasztás: minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","shortLead":"Azt mondja, a jogi eljárás vége az is lehet, hogy felszámolják a kormányoldali médiumot.\r

\r

","id":"20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a132813-7266-4e46-b481-cde469e5f720","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Nem_fizetett_Juhasz_Peternek_a_Pesti_Sracok_vegrehajtast_ker_a_volt_politikus","timestamp":"2019. november. 11. 11:58","title":"Nem fizetett Juhász Péternek a Pesti Srácok, végrehajtást kér a volt politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. ","shortLead":"Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. ","id":"20191110_harmas_karambol_utlezaras_2es_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9ebecd-1470-42c6-8833-efba3d2f4be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_harmas_karambol_utlezaras_2es_ut","timestamp":"2019. november. 10. 18:24","title":"Hármas karambol miatt zárták le a 2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozó nemzetközi csoport.","shortLead":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai...","id":"20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa80410-1df8-4664-a1ed-bfce956addd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","timestamp":"2019. november. 10. 18:03","title":"Sikerült tetten érni az evolúciót: a vadállatok kitaláltak valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új zugligeti campusában. De számos más építészeti megoldás is ösztönzi még itt közös munkára a hallgatókat.","shortLead":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti...","id":"201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51c2d5-9c57-4b7a-9385-c40c6d894ed6","keywords":null,"link":"/360/201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","timestamp":"2019. november. 10. 16:00","title":"Világszínvonalú otthont kapott Budán az európai hírű dizájnegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy S11-modellek érkezhetnek jövő év elején.","shortLead":"A megbízható szivárogtató hírében álló Evan Blass Twitter-bejegyzésében írt arról, pontosan milyen Samsung Galaxy...","id":"20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72cf3305-5beb-47f7-a17f-ba5f64a5e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1046cf-a43e-4b71-9d36-2cf9cb5bcf21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_galaxy_s11e_galaxy_s11_plus","timestamp":"2019. november. 11. 11:03","title":"Kiszivárgott, milyen Galaxy S11-eket dob majd piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor először kérdezték, még nem akart lemondani az elnöki tisztségről.","shortLead":"Nyőgéri Lajos három cégét is kényszertörléssel szüntették meg három éve és eltiltották a cégvezetéstől is. Amikor...","id":"20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceff1b3-f61a-451b-854e-b28774d118d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Lemondott_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_botranyba_keveredett_elnoke","timestamp":"2019. november. 11. 10:47","title":"Lemondott a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának botrányba keveredett elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]