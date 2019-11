Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel fél órányi videóban mutatja be a Blizzard, mire számíthatnak a Diablo 4 játékosai, ha a druidával irtanák a démonokat.","shortLead":"Közel fél órányi videóban mutatja be a Blizzard, mire számíthatnak a Diablo 4 játékosai, ha a druidával irtanák...","id":"20191112_20_perc_jatekmenet_ilyen_mozgasban_a_Diablo_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fc7b69-988f-483c-897e-801f306cc891","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_20_perc_jatekmenet_ilyen_mozgasban_a_Diablo_4","timestamp":"2019. november. 12. 18:03","title":"20 perc játékmenet: ilyen mozgásban a Diablo 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967bc732-25ae-4fd9-90ba-27b35f787760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4.0 literes V8-as Biturbo Mercedes-AMG GLC 63 S-nek meg sem kottyan a 300-as tempó.","shortLead":"A 4.0 literes V8-as Biturbo Mercedes-AMG GLC 63 S-nek meg sem kottyan a 300-as tempó.","id":"20191113_950_loeros_szabadidoautok_meg_az_Autobahnon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967bc732-25ae-4fd9-90ba-27b35f787760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575536ad-635f-4427-acba-c8ef1aaf1fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_950_loeros_szabadidoautok_meg_az_Autobahnon_is","timestamp":"2019. november. 13. 10:31","title":"950 lóerős szabadidőautók még az Autobahnon is tiszteletet parancsolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","shortLead":"A nagy klasszikus Mészáros Lőrinc, csak neki 15 érdekeltsége tűnik fel a legnagyobb nyereségű 500 cég sorában.","id":"20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf208c7-8a66-47b0-a354-66258dda67cf","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_meszaros_lorinc_ner_oligarcha_osztalek","timestamp":"2019. november. 13. 12:32","title":"Top 500: több mint százmilliárd forint osztalék ütötte a NER-oligarchák markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e9553d-27bb-47d4-aca7-aed69ee21ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt távozása után három nappal Győrbe látogatott a Fidesz-elnökség egyik tagja, az egyúttal kampányfőnöki teendőket is ellátó Kósa Lajos. A helyiek nem kis meglepetésére azonban nem a múlt héten lemondott polgármester lehetséges utódjáról hozott híreket, így a helyiek – köztük a szóba került jelöltek – is csak találgathatnak, vajon kit választ a posztra a pártvezetés. Az elnökség információink szerint keddi ülésén hozza meg a döntést. ","shortLead":"Borkai Zsolt távozása után három nappal Győrbe látogatott a Fidesz-elnökség egyik tagja, az egyúttal kampányfőnöki...","id":"20191112_Kosa_Lajos_Gyorbe_latogatott__es_egy_szot_sem_szolt_Borkai_Zsolt_utodjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e9553d-27bb-47d4-aca7-aed69ee21ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8685c3-9708-4058-a163-c1318790d828","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kosa_Lajos_Gyorbe_latogatott__es_egy_szot_sem_szolt_Borkai_Zsolt_utodjarol","timestamp":"2019. november. 12. 15:41","title":"Kósa Lajos meglátogatta a győri Fideszt – és egy szót sem szólt Borkai Zsolt utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és az iPadeken futó facebookos alkalmazásba is megérkezett az az újdonság, amivel kikapcsolhatók az idegesítő értesítések.","shortLead":"Már az androidos eszközökön, valamint az iPhone-okon és az iPadeken futó facebookos alkalmazásba is megérkezett...","id":"20191112_facebook_android_ios_alkalmazas_ertesitesek_kikapcsolasa_hivatozassav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c3d89-4bd9-460f-9a53-95269e5a7bfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_facebook_android_ios_alkalmazas_ertesitesek_kikapcsolasa_hivatozassav","timestamp":"2019. november. 12. 08:49","title":"Frissítsen rá a mobilos Facebookra, imádni fogja az új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi vendégek száma nőtt, a belföldieké csökkent szeptemberben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. ","shortLead":"A külföldi vendégek száma nőtt, a belföldieké csökkent szeptemberben az egy évvel korábbi adatokhoz képest. ","id":"20191112_A_kulfoldi_vendegek_lenditettek_fel_a_turizmust_szeptemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574426f7-70c4-41db-ac3a-2d5e00d81d8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_kulfoldi_vendegek_lenditettek_fel_a_turizmust_szeptemberben","timestamp":"2019. november. 12. 09:30","title":"A külföldi vendégek lendítették fel a turizmust szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elején mutatja majd be a Snapdragon 865-ös processzort, de már most látni, milyen specifikációja lesz a chipnek.","shortLead":"A Qualcomm december elején mutatja majd be a Snapdragon 865-ös processzort, de már most látni, milyen specifikációja...","id":"20191112_qualcomm_snapdragon_865_teljesitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a4ba35-f2ac-49c1-9af5-055459ec2e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_qualcomm_snapdragon_865_teljesitmeny","timestamp":"2019. november. 12. 09:33","title":"Bivalyerős processzort épített a Qualcomm, ez kerülhet a Galaxy S11-be is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis fenyegeti az országot. Több ipari és infrastrukturális beruházást leállítottak korábban a túl magas nitrogén-oxid-szennyezettség miatt.","shortLead":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis...","id":"20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c3c5ac-eae0-4848-be21-f16129007f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","timestamp":"2019. november. 13. 16:28","title":"100 km/h-s zóna lehet Hollandia, így mentenék meg saját gazdaságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]