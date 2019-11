Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"A Nemzetközi Energia Ügynökség az idei klímacsúcs előtt is megkongatta a vészharangot.","id":"20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811063bd-8967-4da7-a7c5-4e42efccae62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff4af95-8bcb-497a-a766-1975f330b1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_IEA_a_kormanyok_hajtjak_klimakatasztrofaba_a_vilagot","timestamp":"2019. november. 14. 06:51","title":"IEA: a kormányok hajtják klímakatasztrófába a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Krízis az, amit az ember krízisként él meg” – mondja Szél Dávid pszichológus, egyetemi oktató, coach és „apablogger”, akivel közelgő szalonestje előtt életünk kríziseiről, a lelki ellenálló képesség fejlesztéséről beszélgettünk. Öt kérdés és válasz.","shortLead":"„Krízis az, amit az ember krízisként él meg” – mondja Szél Dávid pszichológus, egyetemi oktató, coach és „apablogger”...","id":"20191114_Nem_szabad_onmagunktol_megijedni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142657ea-7eb6-416c-aff9-d63b7f2cb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3085c266-6e50-49c5-97a5-ec64644c51d5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191114_Nem_szabad_onmagunktol_megijedni","timestamp":"2019. november. 14. 08:15","title":"Nem szabad önmagunktól megijedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött, a közepes cégek között a Swicon Zrt., a kisvállalatok közt az Interticket Kft.","shortLead":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött...","id":"20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0adab1-8ac3-4520-ae63-581a9d1dcf6d","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","timestamp":"2019. november. 13. 17:10","title":"A Vodafone lett Magyarország legegészségesebb nagyvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók a mumifikált íbiszek és Afrikában vadon élő madarak genetikai vizsgálatával.","shortLead":"Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók...","id":"20191113_400_mumifikalt_szent_ibiszt_vizsgaltak_meg_kutatok_es_kiderult_honnan_jottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f924f6-9736-4a6e-9bc1-e9357fb05979","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_400_mumifikalt_szent_ibiszt_vizsgaltak_meg_kutatok_es_kiderult_honnan_jottek","timestamp":"2019. november. 13. 21:25","title":"400 mumifikált szent íbiszt vizsgáltak meg kutatók és kiderült honnan jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fürjes Balázs szerint nem az a kérdés, hogy a sorozat fináléja Magyarországra kerül-e, hanem az, hogy mikor.","shortLead":"Fürjes Balázs szerint nem az a kérdés, hogy a sorozat fináléja Magyarországra kerül-e, hanem az, hogy mikor.","id":"20191115_Nehany_even_belul_Bajnokok_Ligajadontot_rendez_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb019f-70a7-46d3-8063-60d61913682e","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Nehany_even_belul_Bajnokok_Ligajadontot_rendez_Budapest","timestamp":"2019. november. 15. 15:09","title":"Az új Puskás Arénával már a BL-döntő megrendezését is megcélozta a kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","shortLead":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","id":"20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8ebd8f-474c-4e43-9d70-0c36926a7b9a","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2019. november. 15. 08:58","title":"Archie-ról egy eddig nem látott képet tett közzé Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb szerveknél.","shortLead":"Nem lehet új munkaviszonyt létesíteni a hivatalokban, illetve a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó egyéb...","id":"20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf285403-be90-40a9-ac8f-5abc1bfb32d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_letszamstopot_rendeltek_el_a_kozszferaban","timestamp":"2019. november. 14. 08:52","title":"Létszámstopot rendeltek el a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]