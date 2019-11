Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ebb684c-e360-4d1c-857a-4c38ab1d375e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU egyelőre számottevő eredmény nélkül harcol a multirezisztens mikrobákkal, így még mindig eurómilliárdokat bukunk emiatt – olvasható az Európai Számvevőszék új jelentésében.","shortLead":"Az EU egyelőre számottevő eredmény nélkül harcol a multirezisztens mikrobákkal, így még mindig eurómilliárdokat bukunk...","id":"20191115_Ellenallo_mikrobak_miatt_bukik_az_EU_500_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebb684c-e360-4d1c-857a-4c38ab1d375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7a2e9a-14ce-4cee-8b6b-c888c9860dfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Ellenallo_mikrobak_miatt_bukik_az_EU_500_milliard_forintot","timestamp":"2019. november. 15. 12:41","title":"Egyre ellenállóbb mikrobák miatt bukik az EU 500 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos mérkőzéssel hivatalosan megnyílik Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen létesítménye, a Puskás Ferenc Stadion. Az új stadion valódi különlegességét az adja, hogy nemcsak a külsejében, hanem az alapanyagában is benne van a régi. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni róla.","shortLead":"Hatvanhat év után újra nemzeti stadiont avatnak Budapesten: az este hét órakor kezdődő Magyarország–Uruguay barátságos...","id":"20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1585dca5-1e57-4732-b41e-07868ee941ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e8d464-7f47-4915-9b15-5ac0ac451369","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_puskas_ferenc_arena_megnyito_adatok","timestamp":"2019. november. 15. 06:30","title":"Minden, amit az új Puskás Arénáról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai kiskereskedelmi portált már jegyzik New Yorkban.","shortLead":"A kínai kiskereskedelmi portált már jegyzik New Yorkban.","id":"20191115_500_millio_reszvenyt_bocsat_ki_az_Alibaba_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82af347-229f-4688-ba78-37f43e782c2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_500_millio_reszvenyt_bocsat_ki_az_Alibaba_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"500 millió részvényt bocsát ki az Alibaba Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","shortLead":"Az utolsó üzenete az volt a táblának, hogy „Lassíts!”.","id":"20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f2273e-f69a-4afd-a0e2-24b3448c08b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd8a2f1-583c-4b77-b8ba-fa648c4e578e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Egy_ittas_no_kidontotte_a_sebessegmero_oszlopot_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 15. 15:29","title":"Egy ittas nő kidöntötte a sebességmérő oszlopot Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79b0e54-b372-471d-87cb-80248d6929b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt massachusettsi kormányzót mérsékelt politikusként tartják számon. ","shortLead":"A volt massachusettsi kormányzót mérsékelt politikusként tartják számon. ","id":"20191114_barack_obama_demokrata_part_elnokjeloltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79b0e54-b372-471d-87cb-80248d6929b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2fdd4a-e860-4be1-9eb9-4c0c4d0416bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_barack_obama_demokrata_part_elnokjeloltseg","timestamp":"2019. november. 14. 18:37","title":"Egy Obamához közel álló afroamerikai politikus is indul a demokrata elnökjelöltségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","shortLead":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","id":"20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd4478-5de1-427b-8315-70ee49701e0f","keywords":null,"link":"/sport/20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","timestamp":"2019. november. 14. 19:10","title":"A Puskás Akadémia védője is bekerült a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d4d830-d788-4ea9-b570-3dd204bf9ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új gazdájára vár egy kompakt hókotróként is remekül funkcionáló japán terepjáró. ","shortLead":"Új gazdájára vár egy kompakt hókotróként is remekül funkcionáló japán terepjáró. ","id":"20191115_kivanja_a_havat_ez_az_eppen_elado_hernyotalpas_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d4d830-d788-4ea9-b570-3dd204bf9ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05237402-32a5-4eab-aa96-a7ac6a9ff2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_kivanja_a_havat_ez_az_eppen_elado_hernyotalpas_suzuki_jimny","timestamp":"2019. november. 15. 06:41","title":"Kívánja a havat ez az éppen eladó hernyótalpas Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csőzik László érdi polgármester a HVG-ben megígérte, nem külön székből nézi majd a kézilabdameccseket az érdi arénában, de elődje névtáblája ott marad mementóként.","shortLead":"Csőzik László érdi polgármester a HVG-ben megígérte, nem külön székből nézi majd a kézilabdameccseket az érdi arénában...","id":"20191114_Csozik_A_politikanak_nincs_koze_a_valasomhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e415c1a-78ba-4139-a566-e132c621316d","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csozik_A_politikanak_nincs_koze_a_valasomhoz","timestamp":"2019. november. 14. 17:35","title":"Csőzik László érdi polgármester: \"A politikának nincs köze a válásomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]