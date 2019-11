Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31645629-b13a-44ee-b51e-6e2d08e2d650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","timestamp":"2019. november. 17. 12:03","title":"Ez történt: közzétették a legerősebb androidos telefonok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű feladata a következő években.","shortLead":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű...","id":"201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae128be1-780a-4058-a014-37a8e266d535","keywords":null,"link":"/360/201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"Baloldali sztárújságíró volt, ma már a Brexittel kell megküzdenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat két munkatársa sérült meg a balesetben. ","shortLead":"A mentőszolgálat két munkatársa sérült meg a balesetben. ","id":"20191116_Szirenazo_mentoauto_csapodott_villanyoszlopnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11975695-f160-409c-a630-fb6e71486f56","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Szirenazo_mentoauto_csapodott_villanyoszlopnak","timestamp":"2019. november. 16. 14:03","title":"Szirénázó mentőautó csapódott villanyoszlopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","id":"20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1b20aa-c319-4138-b5f6-b57ed95818bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","timestamp":"2019. november. 17. 20:33","title":"Orbán: Nehezebb idők jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","shortLead":"Egy középiskolai meccsen volt lövöldözés, többen megsebesültek.","id":"20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c8f6f7-df51-42a0-8d4a-e0c6e6867348","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_A_nezokkel_teli_lelatora_lott_ra_egy_fegyveres_New_Jerseyben","timestamp":"2019. november. 16. 11:50","title":"A nézőkkel teli lelátóra lőtt rá egy fegyveres New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem egyetemvárosa, a kormányellenes csoportok egyik főhadiszállása. A terjedő erőszak miatt a külföldiek tömegesen menekülnek el a városállamból, a brit egyetemek is egymás után szólítják fel a hazatérésre a Hongkongban cserediákként tanuló egyetemistáikat.","shortLead":"Újabb heves összecsapások törtek ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrség között, a fő csatatér a Hong Kong Egyetem...","id":"20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d5695af-491c-4e32-986d-c6fcf169ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a90bc-3d22-418c-ac5e-9cb613b03c61","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegleg_elsullyedhet_Hongkong_az_eroszakban","timestamp":"2019. november. 17. 11:23","title":"Hongkong végleg elsüllyedhet az erőszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","shortLead":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","id":"20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429a771-dd63-4d06-abcb-69bb17bdb2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","timestamp":"2019. november. 18. 05:11","title":"Széthasadt egy gázvezeték Püspökladánynál, hatalmas tűz tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lila fénnyel világítják ki a Lánchidat ma, hogy felhívják a figyelmet a koraszülöttek és családjaik támogatásának fontosságára.","shortLead":"Lila fénnyel világítják ki a Lánchidat ma, hogy felhívják a figyelmet a koraszülöttek és családjaik támogatásának...","id":"20191117_Lilaba_borul_a_Lanchid_vasarnap_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f01cb8-3100-40f4-9a1f-cbb5fa68fce2","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Lilaba_borul_a_Lanchid_vasarnap_este","timestamp":"2019. november. 17. 08:52","title":"Lilába borul a Lánchíd vasárnap este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]