Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","shortLead":"Több mint 14 ezer pályázat közül választották ki a Nature Photagrapher of the Year verseny győztesét.","id":"20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b426b6-4934-438f-ba47-04d1be566278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cddcb3-db89-47cf-bd4c-1cf69a29b074","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Magyar_lett_az_ev_legjobb_termeszetfotosa","timestamp":"2019. november. 16. 14:50","title":"Magyar lett az év legjobb természetfotósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington szankciókkal sújtotta a kubai belügyminisztert a venezuelai jogsértések miatt is.\r

\r

","shortLead":"Washington szankciókkal sújtotta a kubai belügyminisztert a venezuelai jogsértések miatt is.\r

\r

","id":"20191117_Trump_buntetointezkedesekkel_sujtja_a_kubai_belugyminisztert_es_ket_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59eebd7a-fbc5-43e3-b4bb-7b64fe92d155","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Trump_buntetointezkedesekkel_sujtja_a_kubai_belugyminisztert_es_ket_fiat","timestamp":"2019. november. 17. 09:32","title":"Trump büntetéssel sújtja a kubai belügyminisztert és két fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette kétszer is a brutális, 20-szoros Ironmant. Szinte már csak önmagát kell legyőznie, és önmagából is merít erőt – szó szerint is, hiszen a szükséges anyagi feltételeket is magának kell előteremtenie, mivel állami vagy szövetségi támogatást nem kap.","shortLead":"Szőnyi Ferenc messze a legeredményesebb magyar ultratriatlonista, a világon sincs párja, egyedüliként teljesítette...","id":"20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad1ccc-97ae-4854-bf9c-7cfe4eec689a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e229eb2f-2d8f-4771-9072-4f6cc2b53803","keywords":null,"link":"/elet/20191117_Szonyi_Ferenc_Nehany_haz_arat_elherdaltam_erre_a_jatekra","timestamp":"2019. november. 17. 20:00","title":"Szőnyi Ferenc: Néhány ház árát elherdáltam erre a játékra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","shortLead":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","id":"20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4066ebc-fd62-4874-879c-579a9892d4bf","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","timestamp":"2019. november. 18. 06:03","title":"Esővel indul a hét, de fázni nem fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","shortLead":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","id":"20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44266-62ca-45ad-b564-aa70b8522adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","timestamp":"2019. november. 18. 08:55","title":"Nagyban ment a lopott Toyoták bontása egy budakalászi családi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","shortLead":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","id":"20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73302959-e91a-44a3-bb7b-2c5cfa313765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","timestamp":"2019. november. 17. 20:15","title":"Gyarmathy Éva: „We don’t need your education”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű feladata a következő években.","shortLead":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű...","id":"201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae128be1-780a-4058-a014-37a8e266d535","keywords":null,"link":"/360/201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"Baloldali sztárújságíró volt, ma már a Brexittel kell megküzdenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók állandók, a módszerek változnak. A Facebookon most beindult átverési hullám mindent bevet, hogy kárt okozzon a felhasználóknak.","shortLead":"A csalók állandók, a módszerek változnak. A Facebookon most beindult átverési hullám mindent bevet, hogy kárt okozzon...","id":"20191118_facebook_atveres_csalas_kickstarter_indiegogo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64e4cb4-7d10-43df-8f26-60cf318889d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_facebook_atveres_csalas_kickstarter_indiegogo","timestamp":"2019. november. 18. 10:03","title":"Sok pénzét bukhatja, ha nem vigyáz, újfajta átverés terjed a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]