Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok egyik problémája, amelyik épp ezen eszközök kis méretéből fakad.","shortLead":"Érdekes, bár nem egészen eredeti eszközre gyűjtik az előrendeléseket a Kickstarteren. Megoldható vele az okostelefonok...","id":"20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaaa218d-1416-42f2-9867-c5452efc2866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9941c1bc-6fab-4f02-993f-7dfe78dc41f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_kickstarter_kampany_phonebook_okostelefonbol_laptop","timestamp":"2019. november. 19. 08:33","title":"Egyszerűen lehet érintőkijelzős laptop a telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja fojtani az ellenzéki önkormányzatokat, a jobbikos Jakab Péter azt kérdezte, hazugságvizsgálóval is nyilatkozna-e Orbán Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról. A legizgalmasabb kérdéseket és válaszokat videón is megtalálják a cikkben. ","shortLead":"Megsorozta az ellenzék Orbán Viktor miniszterelnököt a Parlamentben. A Párbeszéd társelnöke szerint Orbán meg akarja...","id":"20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb916a7d-cc59-4dfc-9e5a-843cf5b12082","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_azonnali_kerdesek_orban_ellenzek","timestamp":"2019. november. 18. 19:32","title":"Orbán szerint ő nem verte át Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","shortLead":"Az ausztráliai bozóttüzekben több száz koala lelte halálát. Ennek a példánynak szerencséje volt.","id":"20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d00e2-9778-492e-9c79-e2602b583168","keywords":null,"link":"/elet/20191119_koala_bozottuz_ausztralia_mentes","timestamp":"2019. november. 19. 17:07","title":"Blúzba csavarva mentették ki a lángok közül a síró koalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek átalakítását, ami az ügyfelek bőrére megy.","shortLead":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek...","id":"201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99fd733-e854-40cf-9a8b-a6f3e49cb368","keywords":null,"link":"/360/201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","timestamp":"2019. november. 19. 07:00","title":"Vészjelzés a fogyasztóvédőktől: ejtőernyősök jönnek a szakemberek helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír TV és az egykori Echo TV műsorvezető-riportere távozott a posztról.","shortLead":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír...","id":"20191119_Masfel_ev_alatt_mar_az_otodik_sajtofonoket_fogyasztja_Kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8255fe7c-ba30-4891-a91d-d1cd24e44eee","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Masfel_ev_alatt_mar_az_otodik_sajtofonoket_fogyasztja_Kasler","timestamp":"2019. november. 19. 17:13","title":"Másfél év alatt már az ötödik sajtófőnökét fogyasztja Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3213da6-87d1-4b34-84fb-10959670614f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint másfél évi pereskedés után állapodott meg az LMP és a kampányguru.","shortLead":"Több mint másfél évi pereskedés után állapodott meg az LMP és a kampányguru.","id":"20191119_Kifizette_az_LMP_Ron_Werbert_vege_a_part_es_a_kampanytanacsado_perenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3213da6-87d1-4b34-84fb-10959670614f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3559bb-0b2d-4e0a-be2c-71ec8f67d815","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Kifizette_az_LMP_Ron_Werbert_vege_a_part_es_a_kampanytanacsado_perenek","timestamp":"2019. november. 19. 15:38","title":"Kifizette az LMP Ron Werbert, vége a párt és a kampánytanácsadó perének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor előfizetői maguk dönthetik el, hogy a csütörtöktől karácsonyig tartó időszakban pontosan melyik három napon veszik igénybe a szolgáltató ingyenes ajánlatát.","shortLead":"A Telenor előfizetői maguk dönthetik el, hogy a csütörtöktől karácsonyig tartó időszakban pontosan melyik három napon...","id":"20191120_telenor_korlatlan_mobilnet_ingyen_telefonalas_karacsonyi_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23550fb-e808-4fbb-a042-0da3cbc0d606","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_korlatlan_mobilnet_ingyen_telefonalas_karacsonyi_ajandek","timestamp":"2019. november. 20. 08:33","title":"A Telenornál van? 3 napon át ingyen telefonálhat vagy korlátlanul netezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A európai parlamenti külügyi szakbizottság koordinátorai ma délután döntenek a magyar biztosjelölt további sorsáról. ","shortLead":"A európai parlamenti külügyi szakbizottság koordinátorai ma délután döntenek a magyar biztosjelölt további sorsáról. ","id":"20191118_Potvalaszaiban_is_fuggetlenseget_bizonygatta_Varhelyi_Oliver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1392b6ed-06a8-45df-b65b-2c117328d5b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Potvalaszaiban_is_fuggetlenseget_bizonygatta_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2019. november. 18. 14:10","title":"Pótválaszaiban is függetlenségét bizonygatta Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]