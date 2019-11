Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","shortLead":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","id":"20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0d2d4-22cf-4766-a10c-8071b3718776","keywords":null,"link":"/sport/20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. november. 19. 14:41","title":"Újra Luis Enrique a spanyol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","id":"20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437c543-831e-4708-a101-0be259637441","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség nem járult hozzá.","shortLead":"Nagyjából 3 millió forinttal több végkielégítést javasolt egy fideszes képviselő Wintermantel Zsoltnak, de a többség...","id":"20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711a18c-9641-42f2-bf49-842cb62c618a","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Leszavaztak_a_volt_ujpesti_polgarmester_extra_vegkielegiteset","timestamp":"2019. november. 20. 09:59","title":"Leszavazták a volt újpesti polgármester extra végkielégítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","shortLead":"Baranyi Krisztina a kerület közösségi oldalát is átvette, újra kommentelhetnek a kitiltott felhasználók is.","id":"20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22321df0-8ffa-4dac-a65c-3de5be4af9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e49639-31b4-4638-bfa5-41a44442d44d","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Maffia_tolvaj_lakasmutyi__ezeket_a_szavakat_blokkolta_Ferencvaros_volt_onkormanyzata_a_Facebookon","timestamp":"2019. november. 19. 09:22","title":"Maffia, tolvaj, lakásmutyi – ezeket a szavakat blokkolta Ferencváros volt fideszes önkormányzata a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5c1350-bf5f-4309-979d-20f82af73d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","timestamp":"2019. november. 20. 15:35","title":"Marabu FékNyúz: Fociparádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","shortLead":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","id":"20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b83d364-4efe-4d18-9579-43e2f409ca02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","timestamp":"2019. november. 19. 11:34","title":"Kártérítést kell fizetnie egy férfinak védett virágok elpusztításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8fe2fc-90e6-43ae-827d-8b17a4c914ad","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok a cégeknél munkaviszony keretében vesznek részt a gyakorlaton, az általános iskolát be nem fejezőket pedig \"dobbantóprogram\" segítségével próbálják meg szakmához juttatni. A szülő kötelessége lesz gyermekét 18 éves koráig vagy egy részszakma megszerzésig taníttatni.","shortLead":"Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok...","id":"20191119_Megszavaztak_a_szulo_kotelessege_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8fe2fc-90e6-43ae-827d-8b17a4c914ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4794dd-998c-4184-aec8-1249a728c2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Megszavaztak_a_szulo_kotelessege_hogy_szakmat_szerezzen_a_gyerek","timestamp":"2019. november. 19. 10:49","title":"Megszavazták: a szülő kötelessége, hogy szakmát szerezzen a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","shortLead":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","id":"20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07014e53-f0d1-4df2-a7a5-a97c40c34bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","timestamp":"2019. november. 20. 10:19","title":"Jótékonysági focitorna ígéretével csaltak ki 800 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]