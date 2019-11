Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég ajánlata bizonyult a legjobb ár-érték arányúnak a kiírt közbeszerzésen. A bővítési projekt összértéke 15, 7 milliárd forint.","shortLead":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4eee8d2-905e-4d40-9e9f-cb5ecb565b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","timestamp":"2019. november. 20. 11:31","title":"Mészáros újabb közbeszerzést nyert egy 15 milliárdos paksi projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell tenni a bocsánatkérést a Kormany.hu-ra a 2017-es nemzeti konzultációban szereplő valótlanságról.\r

\r

","shortLead":"A kormány mindent megtett azért, hogy elkerülje a blamát, de a Kúria döntése után már nem maradt más hátra, ki kell...","id":"20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5e159f-b2de-4eab-941d-996b508ea459","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_magyar_helsinki_bizottsag_nemzeti_konzultacio_bocsanatkeres_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 12:53","title":"A Kúria is kimondta, a kormánynak 30 napon át kell az oldalán bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fiatal, de jó kapcsolatokkal rendelkező cég megszerezte Magyarország legjobb kövét adó bányáját. A százmilliárdos kínai vasút lehet a cél, de sok a kérdőjel.","shortLead":"Egy fiatal, de jó kapcsolatokkal rendelkező cég megszerezte Magyarország legjobb kövét adó bányáját. A százmilliárdos...","id":"20191120_Felcsuti_kapcsolatokkal_buszkelkedo_ceg_szerezte_meg_az_orszag_legjobb_kobanyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc929c-37cb-4dc9-a808-33e4bc4d06d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Felcsuti_kapcsolatokkal_buszkelkedo_ceg_szerezte_meg_az_orszag_legjobb_kobanyajat","timestamp":"2019. november. 20. 18:11","title":"Felcsúti kapcsolatokkal büszkélkedő cég szerezte meg az ország legjobb kőbányáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","shortLead":"Póczik József azt állítja: csak postásként használták fel.","id":"20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba56bcd-acc9-4ce0-91c5-f1d54c27625b","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_poczik_jozsef_borkai_zsolt_zsarolas_interju","timestamp":"2019. november. 20. 12:26","title":"Megszólalt a volt focista, akit Borkai megzsarolásával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsarolás vádja miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Zsarolás vádja miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191120_borkai_zsolt_zsarolas_szexbotrany_prostitualt_eloallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276d2bbd-b813-4de9-9e01-a066d4842646","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_zsarolas_szexbotrany_prostitualt_eloallitas","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Két prostituáltat is előállítottak a Borkai-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","shortLead":"Összesen 21 embert vert át két vállalkozó, akiket még egy jogász is segített.","id":"20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07014e53-f0d1-4df2-a7a5-a97c40c34bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Jotekonysagi_focitorna_igeretevel_csaltak_ki_800_millio_forintot","timestamp":"2019. november. 20. 10:19","title":"Jótékonysági focitorna ígéretével csaltak ki 800 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elkészült a HVG legújabb rangsorkiadványa, amely az egyetemek és főiskolák toplistáját közli. Ez alapján már most látszik melyik intézményeket terelheti össze a kormány a jövőben. ","shortLead":"Elkészült a HVG legújabb rangsorkiadványa, amely az egyetemek és főiskolák toplistáját közli. Ez alapján már most...","id":"201947__felsooktatasi_rangsor__diploma_2020__budapest_egyetem__eltanulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f124f88-8ecd-4870-b94e-ea7727fc7fd8","keywords":null,"link":"/360/201947__felsooktatasi_rangsor__diploma_2020__budapest_egyetem__eltanulok","timestamp":"2019. november. 21. 12:00","title":"Ha lesz budapesti szuperegyetem, a körvonalai már látszódnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Véd majd a digitális veszélyekkel szemben, de hatékonyabbá teszi az örökbefogadást is – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a gyermekjogi világnap alkalmából.","shortLead":"Véd majd a digitális veszélyekkel szemben, de hatékonyabbá teszi az örökbefogadást is – mondta az Emberi Erőforrások...","id":"20191119_gyerekvedelmi_strategia_kormany_emmi_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612e6b3-2607-44a9-820a-57acde552cac","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_gyerekvedelmi_strategia_kormany_emmi_novak_katalin","timestamp":"2019. november. 19. 18:29","title":"Az új veszélyek ellen jön az új gyerekvédelmi stratégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]