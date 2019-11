Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar jogállamiságot bírálók nem érzik hatékonynak a 7-es cikk szerinti eljárást.","shortLead":"A magyar jogállamiságot bírálók nem érzik hatékonynak a 7-es cikk szerinti eljárást.","id":"20191121_uj_eszkozokkel_koteleznek_Magyarorszagot_az_unios_normak_betartasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27254f-8036-4ef4-8965-fa8f50ad4898","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_uj_eszkozokkel_koteleznek_Magyarorszagot_az_unios_normak_betartasahoz","timestamp":"2019. november. 21. 21:19","title":"Új eszközökkel köteleznék Magyarországot az uniós normák betartására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az afrikai Eritrea lakosai csak a helyi döntéshozók jóváhagyásával kaphatnak SIM-kártyát – amin nincs mobilinternet.","shortLead":"Az afrikai Eritrea lakosai csak a helyi döntéshozók jóváhagyásával kaphatnak SIM-kártyát – amin nincs mobilinternet.","id":"20191120_sim_kartya_eritrea_penzfelvetel_bankautomata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514af448-3555-4e3b-8973-ba67d1235346","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sim_kartya_eritrea_penzfelvetel_bankautomata","timestamp":"2019. november. 20. 20:03","title":"Az ország, amely annyira szegény, hogy aranyként becsülik a SIM-kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ded85db-813e-471f-b5c5-54fa7764f834","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A lista végén Mesterházy Attila, Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc. Viszont a volt miniszterelnök a legismertebb.","shortLead":"A lista végén Mesterházy Attila, Puzsér Róbert és Gyurcsány Ferenc. Online folytatják.","shortLead":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik...","id":"20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b336-dc88-4189-9c24-5a73988d9eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","timestamp":"2019. november. 20. 17:03","title":"27 éve minden hónapban megjelent, most megszűnik az ikonikus PC Guru újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","shortLead":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","id":"20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a880bd-c6aa-4885-bd10-ecad5ff7c145","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","timestamp":"2019. november. 21. 15:12","title":"Eltűnhet a trópusi növényfajok harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]