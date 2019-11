Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90858ba6-f033-4392-a993-af15b64569d6","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Abban van a hiba – mondja a népszerű fideszes újságíró a népszerű fideszes tévében –, hogy a jobbos milliárdosok bujkálnak, amiből úgy tűnhet, hogy igazak a vádak, és tényleg lopnak. Pedig nem lopnak, csak nyernek. ","shortLead":"Abban van a hiba – mondja a népszerű fideszes újságíró a népszerű fideszes tévében –, hogy a jobbos milliárdosok...","id":"201947_kiralyfik_es_rablobarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90858ba6-f033-4392-a993-af15b64569d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578c3229-f0b3-430f-91d3-46f04f58f1be","keywords":null,"link":"/360/201947_kiralyfik_es_rablobarok","timestamp":"2019. november. 23. 12:00","title":"Tóta W. Árpád: Orbán fél az innovációtól, de a jövő utolérte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések - állítja az ADL.","shortLead":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések...","id":"20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d33342-42dc-4307-a489-126be7e1b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","timestamp":"2019. november. 23. 07:26","title":"Lesújtó képet fest a magyarországi antiszemitizmusról egy felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","shortLead":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","id":"20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac19238-5fe3-4e35-9c7b-c2a73f711276","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","timestamp":"2019. november. 24. 11:20","title":"Újabb bizonyítékot találtak magyar kutatók egy névtelen részecske létezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7e0205-0656-4456-9f92-fdc14051b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az influencer korábban vállalta, hogy teljesíti a GVH előírásait, de nem mindegyiket tartotta be.","shortLead":"Az influencer korábban vállalta, hogy teljesíti a GVH előírásait, de nem mindegyiket tartotta be.","id":"20191122_dukai_regina_gvh_birsag_influencer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c7e0205-0656-4456-9f92-fdc14051b0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45df8cd-c6f0-4e89-8e12-1266f2b27a31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_dukai_regina_gvh_birsag_influencer","timestamp":"2019. november. 22. 20:10","title":"Megbüntette Dukai Reginát a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"200 ezer forintot nyerhet el az a diák, aki EU-s egyetemre felvételizik, de egy ausztrál felvételihez 700 ezret is lehet szerezni az államtól egy most induló program segítségével.\r

\r

","shortLead":"200 ezer forintot nyerhet el az a diák, aki EU-s egyetemre felvételizik, de egy ausztrál felvételihez 700 ezret is...","id":"20191123_Tehetseges_magyar_diakok_kulfoldi_felvetelijet_tamogatja_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5f2f9-cf8c-4a12-a8d6-8f2397b08cba","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Tehetseges_magyar_diakok_kulfoldi_felvetelijet_tamogatja_az_allam","timestamp":"2019. november. 23. 09:59","title":"Tehetséges magyar diákok külföldi felvételijét támogatja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","id":"20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633a77b-0faf-43db-8d3f-b199c7cd93b2","keywords":null,"link":"/sport/20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","timestamp":"2019. november. 22. 22:28","title":"Bukták az orosz atléták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek el például emberölés előkészülete címén. A volt barátnőjüket fenyegető férfiakat könnyebben el lehet majd ítélni, de az egymást zaklató diákok esetében lehet, hogy szerencsésebb lenne a felvilágosítás, mint a kriminalizálás.","shortLead":"Komoly változásokat hozhat az ítélkezésben a Kúria minapi jogegységi döntése, amely alapján több mindenkit ítélhetnek...","id":"20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4624-cef4-46fa-a620-2b04d15cc863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b9934-910b-45cd-b276-8baa41f10af1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_zaklatas_online_zaklatas_borton_kuria","timestamp":"2019. november. 23. 07:00","title":"Könnyebben kerülhet börtönbe az is, aki a neten fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta a Borkai-féle szexvideót.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta...","id":"20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f48506-6e83-4f52-95c0-779d27226ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","timestamp":"2019. november. 23. 08:28","title":"Magyar Nemzet: szorul a hurok a Borkai-féle Ördög ügyvédje körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]