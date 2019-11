Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti...","id":"20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b315fa0f-4fbb-49ef-9746-b959d2f6c172","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 17:30","title":"Radar360: Mészáros megint kaszálhat, gyengült a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírünk van Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének: az internetezők elkapták, majd mémekbe zárták a démonokat, amelyeket a tudatlan jógázók véletlenül világunkra szabadítottak. ","shortLead":"Jó hírünk van Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezetőjének: az internetezők elkapták, majd mémekbe zárták...","id":"20191121_Breking_befogtak_a_jogamatracrol_elszabadult_demonokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01a4df-89e1-4e85-9a5e-1154148518de","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Breking_befogtak_a_jogamatracrol_elszabadult_demonokat","timestamp":"2019. november. 21. 11:45","title":"Bréking: a mémek befogták a jógamatracról elszabadult démonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világhírű brit természettudós a Blue Planet II. című sorozatért érdemelte ki az elismerést.","shortLead":"A világhírű brit természettudós a Blue Planet II. című sorozatért érdemelte ki az elismerést.","id":"20191121_II_Erzsebet_kiralyno_kituntette_David_Attenborought","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b66303-38f5-4f1a-b3bd-0cbe2553b557","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_II_Erzsebet_kiralyno_kituntette_David_Attenborought","timestamp":"2019. november. 21. 21:32","title":"II. Erzsébet királynő kitüntette David Attenborough-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.","shortLead":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi...","id":"mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05167d4-81e7-47a0-a85d-3e3877a33c63","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","timestamp":"2019. november. 22. 07:30","title":"Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi gesztusból nagy kár is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között Fidesz-közeli szereplőket találhatunk.","shortLead":"Egyszereplős tendert írt ki az MTVA a reklámfelületeinek értékesítésére. A várható nyertes cég tulajdonosai között...","id":"20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66004a3c-dd68-41d3-89c1-dc5bf2d46dd6","keywords":null,"link":"/kkv/20191121_Evi_7800_milliot_kaszalhat_Meszaros_es_kore_a_kozmedias_hirdeteseken","timestamp":"2019. november. 21. 12:10","title":"Évi 7-800 milliót kaszálhat Mészáros és köre a közmédiás hirdetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajtóval elválasztott helyiséget fedezett fel a Kutyapárt.","shortLead":"Ajtóval elválasztott helyiséget fedezett fel a Kutyapárt.","id":"20191121_Egy_szekreny_moge_rejtett_atjarot_talaltak_a_ix_polgarmesteri_irodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4fb20-79e8-4b2f-b4ee-3cb4f426df07","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egy_szekreny_moge_rejtett_atjarot_talaltak_a_ix_polgarmesteri_irodaban","timestamp":"2019. november. 21. 19:30","title":"Egy szekrény mögé rejtett átjárót találtak a IX. kerületi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes relikviáit is elárverezik. Kalapács alá kerül egy kabrió és egy 28 millió forintról induló festmény is Munkácsy Mihálytól. ","shortLead":"A Nagyházi Galéria jubileumi, 250. karácsonyi aukcióján többek között Andy Vajna (1944-2019) gyűjteményét és filmes...","id":"20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54126830-1831-40d6-a71a-06140f76f020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b52d64-8b25-433c-a46b-9505035aff1e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Karacsonyi_arveresen_adjak_el_a_Terminator_3_forgatokonyvet_es_Andy_Vajna_kabriojat","timestamp":"2019. november. 22. 14:17","title":"Karácsonyi árverésen adják el a Terminátor 3 forgatókönyvét és Andy Vajna kabrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség felfüggesztette az Orosz Atlétikai Szövetség rehabilitációját.","id":"20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b824e98f-fdb4-4b17-8590-cfbe174b4198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633a77b-0faf-43db-8d3f-b199c7cd93b2","keywords":null,"link":"/sport/20191122_orosz_atletikai_szovetseg_wada_dopping","timestamp":"2019. november. 22. 22:28","title":"Bukták az orosz atléták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]