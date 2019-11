Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot hibáztatja, inkább a magánemberek felelősségét firtatja. ","shortLead":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot...","id":"20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfef71e-0d35-4fdc-b55d-d43c12aee010","keywords":null,"link":"/360/20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. november. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Különös székely kommentek a szaporodó medveproblémákra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatának vezetősége hétfőn szerződést bontott a vezetőedzővel, a szerb Marko Nikoliccsal.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatának vezetősége hétfőn szerződést bontott a vezetőedzővel, a szerb Marko Nikoliccsal.","id":"20191125_Kirugtak_a_Fehervar_edzojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5220e9c5-095d-47b7-ac55-9a8148f45f64","keywords":null,"link":"/sport/20191125_Kirugtak_a_Fehervar_edzojet","timestamp":"2019. november. 25. 11:18","title":"Kirúgták a Fehérvár edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis így állnak hozzá.","shortLead":"A Microsoft nem tervez több szervizcsomagot kiadni, így a novemberi frissítése egyszeri alkalom volt – most legalábbis...","id":"20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09078262-aca6-43b6-aaf6-58cba39bac22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_windows_10_frissites_osz_szervizcsomag_november_2019_update","timestamp":"2019. november. 26. 11:03","title":"Megnyugtató hír jött a jövőbeni Windows-frissítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet közgyűlésén a kulturális tao eltörlését is üdvözölték. ","shortLead":"A szervezet közgyűlésén a kulturális tao eltörlését is üdvözölték. ","id":"20191125_Megszolalt_a_szinhazi_zaklatasi_ugyekben_a_Vidnyanszky_fele_Magyar_Teatrumi_Tarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5c490-59a8-4ca8-9775-21e2333bd728","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Megszolalt_a_szinhazi_zaklatasi_ugyekben_a_Vidnyanszky_fele_Magyar_Teatrumi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 25. 15:36","title":"Szégyenletesnek nevezte a zaklatási ügyeket a Vidnyánszky-féle Magyar Teátrumi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A massachusettsi rendőrség augusztustól novemberig tesztelte a Spot nevű robotot.","shortLead":"A massachusettsi rendőrség augusztustól novemberig tesztelte a Spot nevű robotot.","id":"20191126_boston_dynamics_massachusetts_rendorseg_spot_robotkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dce1fb-b0ee-47df-bb38-58ecc4f26200","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_boston_dynamics_massachusetts_rendorseg_spot_robotkutya","timestamp":"2019. november. 26. 15:03","title":"Bombakeresőként kaphat munkát a Boston Dynamics félelmetesen okos robotkutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0fbd4-68e7-44c1-921a-f2c82ce75345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hoffenheim otthonában lépett pályára Szalai Ádám csapata, a Mainz a hétvégén a Bundesligában. A magyar csatár korábbi csapatának a szurkolói üzentek neki a lelátóról.","shortLead":"A Hoffenheim otthonában lépett pályára Szalai Ádám csapata, a Mainz a hétvégén a Bundesligában. A magyar csatár korábbi...","id":"20191125_Az_ellenfel_szurkoloi_uzentek_Szalai_Adamnak_a_lelatorol_Futballisten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b0fbd4-68e7-44c1-921a-f2c82ce75345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b402311c-8d21-4f63-a0b7-4a55446f9bef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Az_ellenfel_szurkoloi_uzentek_Szalai_Adamnak_a_lelatorol_Futballisten","timestamp":"2019. november. 25. 10:23","title":"Volt csapatának szurkolói üzentek Szalai Ádámnak: Futballisten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","shortLead":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","id":"20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbd6a5-1830-4ea8-8e34-f9fcc5c78454","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 10:48","title":"Őslakosokkal kötött szerződést a Disney, hogy elkészüljön a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","shortLead":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","id":"20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5eb1df-3ca7-403c-8048-53baa40f1eef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. november. 25. 05:13","title":"Ha felszáll a köd és kisüt a nap, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]