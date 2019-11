Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","shortLead":"Már nagyban szedik ki a karácsonyfának szánt fenyőket a földből a Nagykanizsa melletti Surdon. ","id":"20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff65e4-88e0-418c-b13b-a7da05a79f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Lealdozoban_a_nordmann_fenyok_csillaga_uj_trend_van_kialakuloban","timestamp":"2019. november. 26. 06:05","title":"Leáldozóban a nordmannfenyők csillaga, új trend van kialakulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy egy egész kultúra áll szervezett támadás alatt.","shortLead":"A kormányfő üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy egy egész kultúra áll szervezett...","id":"20191126_orban_viktor_uldozott_keresztenyek_konferencia_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e530f07-68db-4ce5-a221-1b05db8fdc60","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_orban_viktor_uldozott_keresztenyek_konferencia_budapest","timestamp":"2019. november. 26. 13:18","title":"Orbán a keresztényüldözésről: Egy rejtélyes erő lezárja az európai politikusok száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek csoportjai előtt.","shortLead":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek...","id":"20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e378c980-02a5-4522-94ad-b5de1e13e1f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","timestamp":"2019. november. 26. 13:02","title":"Karácsony: Bizonyára nagyon fontos az atlétikai vb, de az emberi életnél nincs fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre nekiesett a Bayer Zsolt-vezette Hír TV-s Sajtóklub, a legenyhébb minősítés, hogy \"csak hülye szegény\". Bayer 2017-ben még ugyanazt javasolta, amiért most a Párbeszéd-politikust a földbe döngölik.\r

