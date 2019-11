Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be4140ed-7ace-4425-b508-ed5eae3b9a0c","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hibrid autó választása mind fogyasztás, mind környezetvédelem szempontjából jobb ötlet, mint egy hagyományos kocsi vétele. Ám van néhány szempont, amelyre még vásárlás előtt érdemes gondolni.","shortLead":"A hibrid autó választása mind fogyasztás, mind környezetvédelem szempontjából jobb ötlet, mint egy hagyományos kocsi...","id":"20191127_hibrid_auto_vasarlas_tudnivalok_elonyok_hatranyok_kulonbseg_benzines_dizel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be4140ed-7ace-4425-b508-ed5eae3b9a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e6bec-d94b-483c-be05-21ffeb3c3c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_hibrid_auto_vasarlas_tudnivalok_elonyok_hatranyok_kulonbseg_benzines_dizel","timestamp":"2019. november. 27. 12:00","title":"Mit érdemes átgondolni hibridautó kiválasztása előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","shortLead":"Kérik a szakma és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a radikális kezdeményezésektől.","id":"20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa24be1-3607-4d82-83a5-25298a8739fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Egymas_tiszteletben_tartasara_szolit_fel_a_Magyar_Szinhazi_Tarsasag","timestamp":"2019. november. 27. 17:59","title":"Egymás tiszteletben tartására szólít fel a Magyar Színházi Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a987cab3-0588-4b36-88c8-64e4da0719ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A múzeum vezetője szerint az eddig feltételezettnél kevesebb kincset vittek el a hétfői ékszerrablás elkövetői a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárából.","shortLead":"A múzeum vezetője szerint az eddig feltételezettnél kevesebb kincset vittek el a hétfői ékszerrablás elkövetői a szász...","id":"20191126_drezda_mukincs_rablas_rendorseg_kincstar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a987cab3-0588-4b36-88c8-64e4da0719ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c9f6e-a643-483e-b664-cdf8f9245b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_drezda_mukincs_rablas_rendorseg_kincstar","timestamp":"2019. november. 26. 19:38","title":"Kisebb a drezdai műkincsrablók zsákmánya, mint elsőre hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","shortLead":"Története egyik legnagyobb volumenű forrásbevonását hajtotta végre a bank.","id":"20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84ce09b-914f-4556-b76e-33156e32b596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_120_milliard_forintos_hitelt_vett_fel_az_MFB","timestamp":"2019. november. 27. 18:52","title":"120 milliárd forintos hitelt vett fel az MFB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette, de előtte két éjszakát is fogdában kellett eltöltenie. ","shortLead":"A lány állítása szerint véletlenül rakta el az 1590 forintos krémet, a bíróság csak szóbeli megrovásban részesítette...","id":"20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e71634e-0598-4625-8672-3b1002a20761","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_pinter_sandor_belugyminiszter_fogda_17_eves_lany","timestamp":"2019. november. 27. 14:24","title":"Pintér szerint jogszerű volt, hogy két napig a fogdában tartottak egy krémet elrakó 17 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait), az intézmény igazgatója, Máté Gábor hallgatott. Az ügy kirobbanása óta most adott először interjút, amelyben elmondja, hogy bár jogilag szabályszerűen jártak el, hogy a zaklató nevét nem hozták nyilvánosságra azonnal, emberileg hibázott. Azt is leszögezte, hogy egy ilyen ügy miatt nem fog lemondani, a színészek megbíznak benne.","shortLead":"Miután kiderült, hogy Gothár Péter szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egy munkatársát (vagy munkatársait...","id":"20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68ee540-0162-4cdb-a76c-43e52b34e370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839e63a-cabe-4e9b-9081-bc2c6c77464d","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Mate_Gabor_gothar_peter_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 27. 11:50","title":"Máté Gábor: Gothár Péter bajba sodorta a színházat és láthatóan engem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","shortLead":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","id":"201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a51092-0b5c-4541-a31b-9494f23d53ee","keywords":null,"link":"/360/201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","timestamp":"2019. november. 27. 11:00","title":"E-könyvek ide vagy oda, a könyvnyomtatás él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég körültekintő, veszélyes kártevőket engedhet be a telefonjára.","shortLead":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég...","id":"20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59428e92-8e79-4846-97f3-3b12a71c4507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","timestamp":"2019. november. 27. 08:03","title":"Szokta nyilvános helyen tölteni a telefonját? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]