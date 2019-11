Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b3e8f4-1e32-4894-b824-cc5bf5d69c48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína azonnal a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak minősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta a hongkongi tüntetőket támogató törvényt. \r

","shortLead":"Kína azonnal a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak minősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta...","id":"20191128_donaid_trump_kina_hongkong_beavatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b3e8f4-1e32-4894-b824-cc5bf5d69c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afac82af-02f1-448f-92c1-68a7c28cc846","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_donaid_trump_kina_hongkong_beavatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 05:47","title":"Még inkább eldurvulhat a viszony Trump és Peking között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem fogja a jövőt megmenteni, ezért maguknak kell cselekedni.","shortLead":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem...","id":"20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758551c5-f7e6-4f0b-8520-c06c7bd35a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 11:04","title":"\"Ez egy segélykiáltás, mert nagy esély van rá, hogy hamarosan nem leszünk itt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szobrász alkotását korábban a Dunába dobta Fülöp Erik.","shortLead":"A szobrász alkotását korábban a Dunába dobta Fülöp Erik.","id":"20191126_Kolodko_szerint_felreertette_szobrat_a_Mi_Hazank_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=222d8b86-4190-4aeb-9ce8-87c935905fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90266c44-81fd-44ab-b162-b6165d8d59f3","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Kolodko_szerint_felreertette_szobrat_a_Mi_Hazank_kepviseloje","timestamp":"2019. november. 26. 18:37","title":"Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég térképeit, akkor a 2014-ben Ukrajnától elfoglalt Krím Oroszországhoz tartozik, míg, ha a világ más tájain, például Magyarországon keres rá egy felhasználó a félszigeten lévő városokra, akkor nem szerepel országnév a települések neve mellett.","shortLead":"Mindenkinek igyekszik megfelelni az iPhone-okat is gyártó Apple: ha Oroszországban használják az amerikai cég...","id":"20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ac539-2be7-4584-a366-3e7f7328d0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_oroszorszag_apple_krim_felsziget_valsag_terkep","timestamp":"2019. november. 27. 17:53","title":"Az Apple végül csak behódolt az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","shortLead":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","id":"20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc74c286-546d-4b43-80e8-1aa61fcd1665","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 27. 13:26","title":"Tömeges csődtől félnek a kórházak beszállítói, akkora a tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","shortLead":"Egy nemzeti parkban bukkantak az elpusztult állatra.","id":"20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089e3883-f3c4-40c2-bff8-b0514b13bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a3805d-60a7-4293-98df-0472c61971f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Het_kilogramm_muanyagot_talaltak_egy_szarvas_gyomraban_Thaifoldon","timestamp":"2019. november. 26. 21:25","title":"Hét kilogramm műanyagot találtak egy szarvas gyomrában Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég körültekintő, veszélyes kártevőket engedhet be a telefonjára.","shortLead":"Valóságos vírustanyák lehetnek azok a töltőállomások, melyeket publikus használat céljából helyeznek ki. Aki nem elég...","id":"20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e1f087-f9b4-41c7-b49e-cb6850f80fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59428e92-8e79-4846-97f3-3b12a71c4507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_telefon_toltese_toltoallomas_repuloter_virus_kartevo","timestamp":"2019. november. 27. 08:03","title":"Szokta nyilvános helyen tölteni a telefonját? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]