[{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","shortLead":"A Galatasaray és a Club Brugge döntetlenje a csoportbéli ellenfélnek kedvezett.","id":"20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171cffa9-2679-4e11-8ce3-e1d26c4dd049","keywords":null,"link":"/sport/20191126_Meg_palyara_sem_lepet_de_tovabbjutott_a_Real_Madrid_es_a_Paris_SaintGermain","timestamp":"2019. november. 26. 21:42","title":"Még pályára sem lépett, de továbbjutott a Real Madrid ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","shortLead":"A per a kormánypárti publicista lakásszerzéséről szóló cikkel kapcsolatban indult.","id":"20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3ab7a8-9821-490e-b252-df48c3b9a41c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_bayer_zsolt_varnegyed_onkormanyzati_lakas","timestamp":"2019. november. 28. 07:50","title":"Jogerősen pert nyert a 24.hu Bayer Zsolttal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövőre. Elfogadták az új költségvetést.","shortLead":"Jövőre. Elfogadták az új költségvetést.","id":"20191127_klimavedelem_unios_koltsegvetes_europai_parlament_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3373eec-3a9e-4eac-a12e-4abadf0cc377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_klimavedelem_unios_koltsegvetes_europai_parlament_tanacs","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Félmilliárd euróval többet költ majd az unió klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegében szennyvíz folyt. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre...","id":"20191127_Eromu_riport_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db86914-49d8-4fce-ac3d-9f7836ef713f","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Eromu_riport_greenpeace","timestamp":"2019. november. 27. 15:50","title":"A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","shortLead":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","id":"20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec4c40-14c9-4d20-8b3f-547201662112","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Eltemették Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index két újságírójáról vasárnap kerültek ki antiszemita plakátok Budapest utcáira. Azóta reagált az izraeli és az amerikai nagykövetség, és több más szervezet, a kormány viszont eddig hallgatott.","shortLead":"Az Index két újságírójáról vasárnap kerültek ki antiszemita plakátok Budapest utcáira. Azóta reagált az izraeli és...","id":"20191126_antiszemita_plakatok_index_ujsagirok_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f9c84-75b8-4bdd-8f4d-ddbdf11b0d32","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_antiszemita_plakatok_index_ujsagirok_magyar_kormany","timestamp":"2019. november. 26. 17:37","title":"Eszébe juttattuk a kormánynak, hogy reagáljon az antiszemita plakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Láng Zsoltnak összesen 154 nap szabadsága ragadt benn. Ezzel alig marad el a rekorder érdi polgármestertől.\r

","shortLead":"Láng Zsoltnak összesen 154 nap szabadsága ragadt benn. Ezzel alig marad el a rekorder érdi polgármestertől.\r

","id":"20191128_lang_zsolt_volt_polgarmester_ii_kerulet_szabadsagmegvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7353e3d-3b13-49a9-aa96-9d970a6cb03f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_lang_zsolt_volt_polgarmester_ii_kerulet_szabadsagmegvaltas","timestamp":"2019. november. 28. 07:06","title":"7,3 milliót kap ki nem vett szabadnapjaiért a II. kerület leváltott polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]