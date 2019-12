Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250. nagydíján aratott.","shortLead":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250...","id":"20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80130f56-c7b7-4d7e-bced-a71523c3ff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","timestamp":"2019. december. 01. 17:17","title":"Hamilton magabiztos győzelemmel zárta az F1-es szezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll bíróság elé, amiért „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte Nagy Blankát.\r

\r

","shortLead":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll...","id":"20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d93a5c-63f0-492a-8b40-f6e3aa58b6be","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","timestamp":"2019. december. 01. 15:54","title":"A leprolizott Nagy Blanka februárban vághat vissza Bayer Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt a merénylőt, aki az egyik londoni hídon már megölt két embert és súlyosan megsebesített egy harmadikat is. A bátor férfiak annak ellenére üldözték a merénylőt, hogy azon egy olyan mellény volt, amilyet az öngyilkos robbantók szoktak viselni. ","shortLead":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt...","id":"20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e97419-247f-44d6-889a-af5118f5a990","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","timestamp":"2019. november. 30. 12:04","title":"Videó arról, hogyan akadályozták meg, hogy a londoni merénylő másokat is megöljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna.","shortLead":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett...","id":"20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26077d1-8fca-47e5-9586-f28b099d3dca","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","timestamp":"2019. december. 01. 18:44","title":"Nem tűnik terrortámadásnak a hágai késelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098ecf92-12f6-47a1-98aa-88e228b780b0","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: stadion, Emmy, roller, ügynök, medve. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191201_Karafiath_Orsolya_az_en_hetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=098ecf92-12f6-47a1-98aa-88e228b780b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2f6179-d25a-4117-9cad-6052e9b1fa0c","keywords":null,"link":"/360/20191201_Karafiath_Orsolya_az_en_hetem","timestamp":"2019. december. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya ráparázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a veszélyes drónmegközelítés, számos esetben csak néhány méteren múlt, hogy nem ütközött utasszállító géppel.","shortLead":"Sok a veszélyes drónmegközelítés, számos esetben csak néhány méteren múlt, hogy nem ütközött utasszállító géppel.","id":"20191201_Nott_a_dronmegkozelitesek_szama_de_csokkent_a_lezeres_zavarasoke_az_europai_reptereken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64607e03-f9ef-4618-bfb6-9505625759a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c27771-7ccb-46c7-86fb-d04a36751ec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_Nott_a_dronmegkozelitesek_szama_de_csokkent_a_lezeres_zavarasoke_az_europai_reptereken","timestamp":"2019. december. 01. 09:39","title":"A drónokkal több, a lézerezőkkel kevesebb baj van az európai reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]