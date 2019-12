Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már indult fogyasztóvédelmi eljárás a novemberi ellenőrzések alapján a webáruházak megtévesztő hirdetései miatt, emellett az árképzésnél is előfordultak hiányosságok – mondta a Magyar Nemzetnek Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára az elmúlt hétvégén lezajlott black friday akciós kampány tapasztalatairól.","shortLead":"Már indult fogyasztóvédelmi eljárás a novemberi ellenőrzések alapján a webáruházak megtévesztő hirdetései miatt...","id":"20191202_Eljarasok_indultak_a_black_fridayes_atveresek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1823fb-a93b-478b-93e1-fa36ccbb7520","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Eljarasok_indultak_a_black_fridayes_atveresek_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 09:14","title":"Eljárások indultak a black fridayes átverések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","shortLead":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","id":"20191203_politico_2020_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30e611-d212-467b-b934-4208820d8e42","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_politico_2020_orban","timestamp":"2019. december. 03. 06:14","title":"Csak Greta Thunberg előzte meg Orbán Viktort a legnagyobb álmodozók listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester megkereste a CEU rektorát és az MTA elnökét is, hogy mentsék, ami menthető.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester megkereste a CEU rektorát és az MTA elnökét is, hogy mentsék, ami menthető.","id":"20191201_tuntetes_karacsony_ceu_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c50a5a7-9088-401b-a441-c8b1dc960567","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_tuntetes_karacsony_ceu_mta","timestamp":"2019. december. 01. 18:57","title":"Karácsony: \"Partnerséget építünk a kormánnyal háborúban állókkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","shortLead":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","id":"20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa45886-6faa-41ed-ae7a-ff7991e7a9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. december. 01. 16:58","title":"Szakadékba zuhant egy busz Tunéziában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","shortLead":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","id":"20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954eeed-5cff-4a72-be17-a13fef341690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","timestamp":"2019. december. 01. 17:07","title":"Itt a karácsonyi munkaerőhiány, már 400 ezret is lehet keresni raktárosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","shortLead":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","id":"20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697f890-28bb-4ba1-934e-c5888b71d240","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","timestamp":"2019. december. 03. 08:40","title":"Véget ért a közigazgatás újabb létszámstopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","shortLead":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","id":"20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4559837-7e95-4829-a5f2-78f224587d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","timestamp":"2019. december. 02. 18:30","title":"Az üldözött méltósága – Gyenes Judith (1932–2019)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]