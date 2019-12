Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket, állatkereskedőket vagy papagájtulajdonosokat fenyeget, hanem a hagyományos ágynemű híveit is.","shortLead":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket...","id":"201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daa7cb-3a7a-4cc6-b494-9759886453ef","keywords":null,"link":"/360/201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Nem értették az orvosok, miért van tüdőgyulladása – aztán megkérdezték, mivel alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","shortLead":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","id":"20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2855920-c51c-453f-8709-ffc9b1a00cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","timestamp":"2019. december. 02. 07:45","title":"11 milliárd forintért kerülhetett Mészároshoz a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e40c666-1377-416f-ab43-2bca8fec0be0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két és fél évre börtönbe küldtek egy férfit, aki igazán kreatív módon próbált kitörni az adósságspirálból.","shortLead":"Két és fél évre börtönbe küldtek egy férfit, aki igazán kreatív módon próbált kitörni az adósságspirálból.","id":"20191203_jeghideg_gyumolcsleves_szabadalom_csalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e40c666-1377-416f-ab43-2bca8fec0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936e550e-7e80-401b-af2a-280e9bb4c926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_jeghideg_gyumolcsleves_szabadalom_csalo","timestamp":"2019. december. 03. 09:15","title":"Jéghideg gyümölcsleves szabadalmára kapott milliókat egy csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","shortLead":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","id":"20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954eeed-5cff-4a72-be17-a13fef341690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","timestamp":"2019. december. 01. 17:07","title":"Itt a karácsonyi munkaerőhiány, már 400 ezret is lehet keresni raktárosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","shortLead":"Úgy tűnik, a magyar főváros ezúttal magát alakítja. ","id":"20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8317e29-f59f-4270-985c-cb2027f074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5197b26-cf4e-4424-a67a-6c58042f092f","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Fekete_Ozvegy_elozetes","timestamp":"2019. december. 03. 10:42","title":"Hány budapesti helyszínt ismer fel a Fekete Özvegy előzetesében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző elrendezésre, mert a mostani nagyon nem jó.","shortLead":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző...","id":"20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83277d34-b4b0-4f5b-a1cd-0bf9411fb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:03","title":"A YouTube új lépése hazavágta a felhasználói élményt – üzenik sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","shortLead":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","id":"20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86346655-a037-4422-8803-fe09052a9aac","keywords":null,"link":"/elet/20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. december. 03. 13:53","title":"Orbán Viktor is megkóstolta az Erős Pistá-s szaloncukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]