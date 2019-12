Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött kedden az Országgyűlés.","shortLead":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új...","id":"20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af0090-ccad-46b6-82e3-7f166fc82d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 03. 10:41","title":"Már az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","shortLead":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","id":"201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2e18c-0e68-49d7-bea6-b84eabe33347","keywords":null,"link":"/360/201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","timestamp":"2019. december. 02. 16:00","title":"Halálos betegség lehet a vámpírsztorik valóságos alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sejtelmesen üzent a külügy: érdemes figyelnünk a híreket.","shortLead":"Sejtelmesen üzent a külügy: érdemes figyelnünk a híreket.","id":"20191204_Szijjarto_es_a_magyar_urhajos_lesz_meg_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099b6524-273d-4b26-8eea-42340e09a37d","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Szijjarto_es_a_magyar_urhajos_lesz_meg_meglepetes","timestamp":"2019. december. 04. 11:38","title":"Szijjártó és a magyar űrhajós: lesz még meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","shortLead":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","id":"201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c323e-da11-4423-ae9f-c4ef7bb8e027","keywords":null,"link":"/360/201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","timestamp":"2019. december. 03. 10:00","title":"Az új magyar akcióthriller abszurd humorral mutat be rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","shortLead":"A szakszervezetek nem nyugodtak meg, szerintük újabb leépítésre készül a kormány.","id":"20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697f890-28bb-4ba1-934e-c5888b71d240","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Veget_ert_a_kozigazgatas_ujabb_letszamstopja","timestamp":"2019. december. 03. 08:40","title":"Véget ért a közigazgatás újabb létszámstopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai Zsolt utódját keresik.","shortLead":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai...","id":"20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff1f3e8-5433-4bbd-bee9-c69d590ec25b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. december. 03. 11:57","title":"A győri MSZP elnöke lehet a közös ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22c75ae-ff0a-44b0-952f-9f293cd830a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és a technológiáról, hogy arra semmilyen engedélye nem volt.","shortLead":"Az amerikai ügyészség szerint Virgil Griffith úgy tartott előadást Észak-Koreában a kriptovalutákról és...","id":"20191202_kriptovaluta_ethereum_penzmosas_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22c75ae-ff0a-44b0-952f-9f293cd830a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ce80cc-527b-4d4f-bbe0-102a7f5d579b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_kriptovaluta_ethereum_penzmosas_eszak_korea","timestamp":"2019. december. 02. 20:03","title":"Letartóztatták az Ethereum kutatóját, mert segített Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","shortLead":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","id":"20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05238619-9955-4423-a73f-32d722c72b6a","keywords":null,"link":"/elet/20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","timestamp":"2019. december. 04. 12:16","title":"Egy egyetemista tette influenszerré Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]