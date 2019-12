Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December hónap a visszatekintések időszaka, különösen, ha még egy évtizedet is lezár. A szolgáltatók sorra adják ki saját összegzéseiket, és ez alól természetesen a talán legnépszerűbb zenei streamelő szolgáltatás, a Spotify sem kivétel. Az egyéni listák mellett globális áttekintést is adtak, sőt az elmúlt évtizedre is visszanéztek.","shortLead":"December hónap a visszatekintések időszaka, különösen, ha még egy évtizedet is lezár. A szolgáltatók sorra adják ki...","id":"20191206_spotify_globalis_visszatekintes_lista_2019_2010_evtized","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0d7a8-a742-4e52-8857-7e6ee43d5749","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_spotify_globalis_visszatekintes_lista_2019_2010_evtized","timestamp":"2019. december. 06. 18:03","title":"Ezeket a zenéket imádta a világ 2019-ben – és a 2010-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","shortLead":"Az amerikai milliárdos eddig 59 millió dollárt költött a kampányára.","id":"20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23442ce6-5b53-42a4-aa80-1e194cede082","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Bloomberg_nem_akarja_bevasarolni_magat_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. december. 06. 19:54","title":"Bloomberg szerint a többi demokrata jelöltet Trump megeszi vacsorára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede46572-19f8-488f-bd76-71e2606564e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem nevezné \"kielégítőnek\" a Downton Abbey-ben játszott szerepét sem. ","shortLead":"De nem nevezné \"kielégítőnek\" a Downton Abbey-ben játszott szerepét sem. ","id":"20191206_A_Harry_Potterrel_es_a_Downton_Abbeyvel_sem_volt_elegedett_Maggie_Smith","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede46572-19f8-488f-bd76-71e2606564e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b335a5b1-b660-4f65-9a20-2cd5e4431d59","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_A_Harry_Potterrel_es_a_Downton_Abbeyvel_sem_volt_elegedett_Maggie_Smith","timestamp":"2019. december. 06. 14:55","title":"McGalagony professzor nem volt elégedett a Harry Potterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","shortLead":"De még csak nem is a focisták viszik el a legtöbb pénzt, a hokisok többet érnek.","id":"20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ac96a-8f62-44d0-b1db-5a9168d82fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5de6e-17c5-4d71-a777-3b002116bf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_tao_penz_tamogatas_rendszer_labdarugas_jegkorong_orban_kormany","timestamp":"2019. december. 07. 12:35","title":"2,8 millió forint tao-pénzt költött egy új sportolóra az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni annak a – fehérkalapos – hackernek, aki sebezhetőséget talál ebben az áramkörben.","shortLead":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni...","id":"20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690517dc-f874-4105-9db3-ca08660ec2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","timestamp":"2019. december. 07. 10:03","title":"Megnőtt a tét: 305 milliót fizet a Google annak, aki képes kijátszani a biztonsági chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem lett volna határozatképes a testület.","id":"20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458fce4-1484-473d-90dd-b7d700fb86db","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Ules_nem_lesz_de_vizsgalja_a_fenntarthato_fejlodes_bizottsaga_a_visontai_szennyezest","timestamp":"2019. december. 06. 20:21","title":"Ülést nem tart az ügyben, de vizsgálja a parlamenti bizottság a visontai szennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes gyakorlat megváltoztatását a Katona József Színházban történt zaklatási üggyel indokolják a kormánypropagandában, de ugyanerre hivatkozva készülnek a Színművészeti Egyetem rektorválasztására is.","shortLead":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes...","id":"201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f34bf-3622-4870-9e5c-9e423eae44b2","keywords":null,"link":"/360/201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","timestamp":"2019. december. 07. 08:15","title":"A fideszes kultúrharcosoknak kapóra jött a Gothár-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","shortLead":"Egy új kutatás szerint egyre több olyan baleset történik, amely a séta közbeni mobil nyomkodásából adódik.","id":"20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c0a7a-9b75-430e-93aa-785af187f5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_okostelefon_eleses_kepernyo_nezese_ertesites_baleset_mobil_nyomkodasa","timestamp":"2019. december. 06. 13:03","title":"Összetörjük magunkat az okostelefon miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]