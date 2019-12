Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kapták meg a terjesztési engedélyeket, így csúszik a megjelenés.","shortLead":"Nem kapták meg a terjesztési engedélyeket, így csúszik a megjelenés.","id":"20191206_pesti_hirlap_kerenyi_gyorgy_milkovics_pal_budapesti_ingyenes_ujsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa75bfdb-a6cf-4ca4-94e9-4cfc5a6ce382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fcfe25-0e90-4ff3-b6e3-f9d6cbd6f1db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_pesti_hirlap_kerenyi_gyorgy_milkovics_pal_budapesti_ingyenes_ujsag","timestamp":"2019. december. 06. 09:07","title":"Döcögősen kezd az új budapesti napilap, nem került nyomdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","shortLead":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","id":"20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1e919-f24f-4865-be5b-4b1bc9a9f27c","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","timestamp":"2019. december. 07. 08:27","title":"Ilyen a pillanat, amikor egy négy hónapos baba először hallja meg az anyja hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló kvalifikációs világbajnokság csoportköréből. Nem jött össze. Kovacsicsék végig vezettek, a második félidőt hat gólos előnyről kezdték, ezt dolgozták le a románok, és fordítottak az utolsó másodpercekben. 28-27 lett a vége.","shortLead":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló...","id":"20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3016780d-a539-4500-a48d-7a01a6f8e837","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","timestamp":"2019. december. 06. 11:01","title":"Kézilabda-vb: drámai végjátékban esett ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban több helyen fagypont felett alakulnak a maximumok, de éjszaka szinte mindenütt nulla fok alá esik a hőmérséklet.","shortLead":"A következő napokban több helyen fagypont felett alakulnak a maximumok, de éjszaka szinte mindenütt nulla fok alá esik...","id":"20191205_Kodos_felhos_ido_lesz_a_hetvegen_de_legalabb_nem_lesz_annyira_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67f2577-7350-40f4-984f-cc98906bb214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80166b8f-8664-4109-adf4-4531743eafeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kodos_felhos_ido_lesz_a_hetvegen_de_legalabb_nem_lesz_annyira_hideg","timestamp":"2019. december. 05. 15:52","title":"Ködös, felhős idő lesz a hétvégén, de legalább nem lesz annyira a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak, amikor rajtakapták őket. ","shortLead":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak...","id":"20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b40c2e-8c98-469e-ac23-3ee537de8686","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","timestamp":"2019. december. 05. 12:59","title":"Karácsony feloldotta a melegoldalak blokkolását, amit még Tarlós vezetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akik nem vették igénybe az orvosi szolgáltatást ,rosszabbra értékelték az ellátórendszert, mint azok, akik az utóbbi időben voltak valamilyen kezelésen.\r

","shortLead":"Akik nem vették igénybe az orvosi szolgáltatást ,rosszabbra értékelték az ellátórendszert, mint azok, akik az utóbbi...","id":"20191205_A_Nezopont_Intezet_szerint_csak_minden_otodik_magyar_elegedett_a_hazai_egeszseguggyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504c0e55-a28b-48dd-b5ed-4e40919344e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_Nezopont_Intezet_szerint_csak_minden_otodik_magyar_elegedett_a_hazai_egeszseguggyel","timestamp":"2019. december. 05. 21:40","title":"A Nézőpont Intézet szerint csak minden ötödik magyar elégedett a hazai egészségüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes gyakorlat megváltoztatását a Katona József Színházban történt zaklatási üggyel indokolják a kormánypropagandában, de ugyanerre hivatkozva készülnek a Színművészeti Egyetem rektorválasztására is.","shortLead":"A jövőben kormányzati döntéssel kerülhet a megfelelő ember egy színházigazgatói posztra. Az eddigi több évtizedes...","id":"201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960f34bf-3622-4870-9e5c-9e423eae44b2","keywords":null,"link":"/360/201949__szinhazi_felelmek__kulturharc__gotharugy__megall_azido","timestamp":"2019. december. 07. 08:15","title":"A fideszes kultúrharcosoknak kapóra jött a Gothár-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","shortLead":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","id":"20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3907b3-cc38-4e03-8e4d-7bea054dc661","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","timestamp":"2019. december. 06. 14:24","title":"Először látogatott Auschwitzba Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]