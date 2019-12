Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat az előttünk álló időszakban – jósolja Meskó Bertalan orvosi jövőkutató.","shortLead":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat...","id":"20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e2bae-4ca1-4817-b599-6241149339dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","timestamp":"2019. december. 09. 11:03","title":"Feje tetejére áll az egészségügy a következő években, ha végre kezünkbe vesszük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fb5624-14cc-4303-a36d-1bcd07260be0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 49 éves nő halt meg a szombat reggeli milánói balesetben, amely egy trolibuszvezető felelőtlensége miatt következett be.","shortLead":"Egy 49 éves nő halt meg a szombat reggeli milánói balesetben, amely egy trolibuszvezető felelőtlensége miatt...","id":"20191209_Video_Trolivezeto_okozott_tragikus_balesetet_Milanoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fb5624-14cc-4303-a36d-1bcd07260be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3a5747-9667-4e8b-9a71-6e7d7428489c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Video_Trolivezeto_okozott_tragikus_balesetet_Milanoban","timestamp":"2019. december. 09. 09:31","title":"Piroson átrongyoló trolivezető okozott tragikus balesetet Milánóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c680e8b-0338-47cd-8a18-a4b1444d3347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer ember vonult az utcára szombaton a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzése ellen.","shortLead":"Több mint ezer ember vonult az utcára szombaton a fehérorosz fővárosban, Minszkben, hogy tiltakozzon az Oroszországhoz...","id":"20191207_Oroszellenes_tuntetes_volt_Minszkben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c680e8b-0338-47cd-8a18-a4b1444d3347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc297b0-d30a-42f5-9b83-ab40e98ac437","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Oroszellenes_tuntetes_volt_Minszkben","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Vlagyimir Putyin ellen tüntettek Európa utolsó, Moszkva-barát diktatúrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University College of London kutatója, aki 68 tudóstársával közösen jegyzi a Lancet Countdown 2019 jelentést. ","shortLead":"Az éghajlatváltozás egy egész generáció egészségére fogja rányomni a bélyegét – figyelmeztet Nick Watts, a University...","id":"201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adc77e-dd62-460d-8f9d-df552800017f","keywords":null,"link":"/360/201949_fiatalok_amelegedo_vilagban_rafazhatnak","timestamp":"2019. december. 09. 12:00","title":"Nagyon ráfázhatnak a fiatalok a globális felmelegedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbd59bb-e7b3-45af-b189-9f5a44a32c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester azt állítja, hogy látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is. A hét hivatali autóból csak kettőt tartanak meg a Józsefvárosban, a többit máshol fogják használni.","shortLead":"A polgármester azt állítja, hogy látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is. A hét hivatali autóból csak kettőt...","id":"20191207_Piko_Sara_Botondek_150_millio_forintot_koltottek_autohasznalatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbd59bb-e7b3-45af-b189-9f5a44a32c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08de9ad-6d40-4c7b-9eb4-7804a79bd337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Piko_Sara_Botondek_150_millio_forintot_koltottek_autohasznalatra","timestamp":"2019. december. 07. 15:55","title":"Pikó: Sára Botondék 150 millió forintot költöttek autóhasználatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","id":"20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f149a-a974-4449-ab68-f1ee47de3931","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","timestamp":"2019. december. 07. 21:03","title":"Háznak ütközött és meghalt egy autós Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3392908b-1dd4-4aa8-8a79-763aaeab234a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idős, képzetlen nők tudnak legnehezebben kitörni a közmunkából.","shortLead":"Az idős, képzetlen nők tudnak legnehezebben kitörni a közmunkából.","id":"20191209_Nyugdijas_koruak_is_bentragadtak_a_kozmunkaprogramban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3392908b-1dd4-4aa8-8a79-763aaeab234a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3b41cf-09fb-42d2-b4ac-0d1dd71bc26d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Nyugdijas_koruak_is_bentragadtak_a_kozmunkaprogramban","timestamp":"2019. december. 09. 06:04","title":"Nyugdíjas korúak is bentragadtak a közmunkaprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte, hogy a szerepben komoly végleteket járhat be. A szinte minden műfajban bizonyító Básti Julival a generációk közötti kapcsolódásokról, hatalmi játszmákról, szakmai sznobizmusról beszélgettünk. Meg arról is, hogy Gothár Péter botránya nem csupán a rendező története, és szerinte semmiképpen sem politikai pártállás kérdése.","shortLead":"A legújabb magyar romkom, a Seveled anyafiguráját kifejezetten neki szánta Orosz Dénes rendező, ő pedig élvezte...","id":"20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f84eee2-767f-4c14-8614-c12b66effe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36b326-f437-498a-8175-57fef2368e22","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Basti_Juli_A_megalazottsag_megoli_a_tehetseget","timestamp":"2019. december. 08. 20:00","title":"Básti Juli: A megalázottság megöli a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]