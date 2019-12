Dízel fenevad: hazánkban a 435 lóerős gázolajos új Audi SQ7

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","shortLead":"Meg is állítanák, ehhez műszaki javaslat is készül.","id":"20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddaad1b2-5fce-4ef3-8259-6c57a23e72e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e7eb-bd66-481c-938c-ae87022581b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_avilai_szent_terez_szekesegyhaz_szabadka_sullyed","timestamp":"2019. december. 11. 10:59","title":"A kormány 79 millióból tervezi megvizsgálni, miért süllyed egy szabadkai székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével közösen úgy döntenek.\r

\r

","shortLead":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével...","id":"20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6590f3e6-260b-4c76-970e-a7209259885c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","timestamp":"2019. december. 11. 10:05","title":"Szegeden is bemehetnek az édesapák a császáros szülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak garanciákkal és pénzügyi segítséggel lehetne meggyőzni őket.","shortLead":"Csak garanciákkal és pénzügyi segítséggel lehetne meggyőzni őket.","id":"20191212_magyarorszag_lengyelorszag_csehorszag_europai_zold_megallapodas_kifogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f1947d-88b5-4b1a-a00c-c0b0f0c0ffb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_magyarorszag_lengyelorszag_csehorszag_europai_zold_megallapodas_kifogas","timestamp":"2019. december. 12. 10:48","title":"A magyaroknak, a cseheknek és a lengyeleknek továbbra sem tetszik az EU zöld megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de13ed74-fe27-4d3d-8049-8930d2b258a1","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket.\r

","shortLead":"Az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket.\r

","id":"201950__epitoipar__allami_penzek__olajozott_gepezet__szimbiotak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de13ed74-fe27-4d3d-8049-8930d2b258a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b052f2ae-132d-4931-bd99-6514c1555c04","keywords":null,"link":"/360/201950__epitoipar__allami_penzek__olajozott_gepezet__szimbiotak","timestamp":"2019. december. 13. 07:00","title":"Újabb a NER-be bekötött építőipari érdekcsoport állt saját lábra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191212_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12e7c15-2afa-46f8-8d36-eafa8e96c6c6","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360","timestamp":"2019. december. 12. 08:00","title":"Radar360: Sarokba térdepeltethetik Magyarországot, a telefonadatainkkal üzletelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36bf9a01-09d4-4af9-92c7-ec29943eaf1d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Szibériában újfajta aranyláz tombol, a globális felmelegedés ugyanis kedvez a mamutagyar-vadászoknak. Itthon az ősmaradvány-gyűjtők a kavicsbányákban próbálnak szerencsét. Mamutcsontot találni – állítólag – ma már Magyarországon sem nagy kunszt; nagy pénzt érő agyarra bukkanni viszont igen. De vajon rendjén van-e, ha kiforgatjuk a föld mélyén tízezer éve szunnyadó csontokat, hogy aztán azok a kandalló fölé kerüljenek? Hogy lehet összebékíteni a profitorientált kincskereskedelmet a tudományos világgal? ","shortLead":"Szibériában újfajta aranyláz tombol, a globális felmelegedés ugyanis kedvez a mamutagyar-vadászoknak. Itthon...","id":"20191212_Ontja_magabol_a_fold_a_mamutcsontokat_de_mit_kezdunk_veluk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36bf9a01-09d4-4af9-92c7-ec29943eaf1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0c1bb7-b674-4f9e-9bd9-2cc19cdfe887","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Ontja_magabol_a_fold_a_mamutcsontokat_de_mit_kezdunk_veluk","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ontja magából a föld a mamutcsontokat, de mit kezdünk velük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint adó elcsalása miatt körözik Balogh Sándort. A vizes vb-t szervező cég szerint a volt gazdasági igazgató már nem dolgozik náluk.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint adó elcsalása miatt körözik Balogh Sándort. A vizes vb-t szervező cég szerint a volt...","id":"20191212_Kirugtak_a_vizes_vb_korozes_alatt_allo_gazdasagi_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2511a2e2-8251-4571-a507-c030c95d5dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f833a-cce9-4cae-98eb-9e83e895dc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Kirugtak_a_vizes_vb_korozes_alatt_allo_gazdasagi_igazgatojat","timestamp":"2019. december. 12. 10:40","title":"Kirúgták a vizes vb körözés alatt álló gazdasági igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők maguk sem értik. Itt van viszont az új Rise of the Koala című albumuk, tele remek dadaista diszkóval, és még az is elhangzik egy dalban, hogy „a ló néz, a csikó lát”. Interjú Márton Dániellel és Paál Lászlóval. Igen, utóbbi maga az új celeb: Szintis Laci. Alább a lemezt is meghallgathatják, sőt, a dalokat is értelmezzük a művészekkel! Hvg.hu-premier!","shortLead":"A Szintis Laci című Budapest TV-stílusú videóklipjük néhány hét alatt több mint kétmilliós nézettséget ért el. Ezt ők...","id":"20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2475c0-67d6-40f6-bea6-b1bbf2f31540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37468a4d-3ad1-4fa1-963e-e1d0e24f9f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Ricsardgir_interju_szintis_laci","timestamp":"2019. december. 11. 20:00","title":"„Három kolbászfesztivál keresett meg minket a Szintis Laci után” – Ricsárdgír-interjú és lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]