[{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","shortLead":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","id":"20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2c67-8aac-4647-a904-4562cff3e15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","timestamp":"2019. december. 13. 17:34","title":"Péntek lesz a szombat a budapesti tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Garázdaság miatt indult ellene eljárás.","id":"20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a44d03-6bb1-4f51-9367-788b0377462a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Befottes_uvegekkel_dobalta_az_autokat_egy_81_eves_ferfi_Veszpremben","timestamp":"2019. december. 14. 14:44","title":"Befőttesüvegekkel dobálta az autókat egy 81 éves férfi Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével. A meghatalmazást a kormányablakokban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni.","shortLead":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével...","id":"20191214_patika_recept_kivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e422681-7f22-4151-be47-0ec314877440","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_patika_recept_kivaltas","timestamp":"2019. december. 14. 15:45","title":" Változás a patikákban: könnyítik a hozzátartozók receptjeinek kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szándék rémisztő – mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Zubek Adrienn, a Független Előadó-művészeti Szövetség társelnöke.","shortLead":"A szándék rémisztő – mondta a hvg.hu közéleti podcastjában Zubek Adrienn, a Független Előadó-művészeti Szövetség...","id":"201912134A_szinhaztorveny_a_Fulkeben_Mindent_letarolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b608ba64-8751-4fc4-a133-bf2abd170c9d","keywords":null,"link":"/itthon/201912134A_szinhaztorveny_a_Fulkeben_Mindent_letarolnak","timestamp":"2019. december. 14. 11:40","title":"A színháztörvényről a Fülkében: Mindent letarolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","id":"20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e60d5e-afdb-4f8d-9bbd-660f4f6b36db","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","timestamp":"2019. december. 13. 14:04","title":"Lakóház robbant fel Németországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f82a4b-a97f-4de0-a9ab-ac976ab80873","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rengést Budaörsön, Érden és Biatorbágyon is érezni lehetett.","shortLead":"A rengést Budaörsön, Érden és Biatorbágyon is érezni lehetett.","id":"20191213_Foldrenges_volt_Torokbalinton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f82a4b-a97f-4de0-a9ab-ac976ab80873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b2bc1c-6822-48ce-8cf1-fa285559fa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Foldrenges_volt_Torokbalinton","timestamp":"2019. december. 13. 19:26","title":"Földrengés volt Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2173a480-a91d-43ec-bcd3-967f05c94bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ferihegyi irányítótorony egyik rendszerének szoftvercseréje miatt három napig egy virtuális toronyból kezelték a budapesti légikikötő le- és felszálló forgalmát. Világújdonságról van szó.","shortLead":"A ferihegyi irányítótorony egyik rendszerének szoftvercseréje miatt három napig egy virtuális toronyból kezelték...","id":"20191213_hungarocontrol_remote_tower_legiiranyitas_repuloteri_iranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2173a480-a91d-43ec-bcd3-967f05c94bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1306d385-39e6-49f1-a06a-f785280470fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_hungarocontrol_remote_tower_legiiranyitas_repuloteri_iranyitas","timestamp":"2019. december. 13. 11:33","title":"Különleges új technológiát teszteltek Ferihegyen, sehol máshol nem használtak még ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]