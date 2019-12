Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c72d7a6-616d-4c4c-8c53-965620c2b7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg élelmiszert, vegyiárut és játékokat ajánlottak fel helyi családok és vállalkozók.","shortLead":"Főleg élelmiszert, vegyiárut és játékokat ajánlottak fel helyi családok és vállalkozók.","id":"20191214_Ket_tonna_adomanyt_gyujtotek_a_raszoruloknak_Gyomaendrodon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c72d7a6-616d-4c4c-8c53-965620c2b7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1562d7ea-3b38-44af-b75a-0d0e7dc18ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Ket_tonna_adomanyt_gyujtotek_a_raszoruloknak_Gyomaendrodon","timestamp":"2019. december. 14. 20:09","title":"Két tonna adományt gyűjtöttek a rászorulóknak Gyomaendrődön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével. A meghatalmazást a kormányablakokban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni.","shortLead":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével...","id":"20191214_patika_recept_kivaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e422681-7f22-4151-be47-0ec314877440","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_patika_recept_kivaltas","timestamp":"2019. december. 14. 15:45","title":" Változás a patikákban: könnyítik a hozzátartozók receptjeinek kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt szerelembe eshetnek vele.","shortLead":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt...","id":"20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37d35-ff84-48e9-b2c8-e3ace74497c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","timestamp":"2019. december. 15. 06:41","title":"Az olasz sportkocsik kvintesszenciája: új gazdájára vár egy gyönyörű régi De Tomaso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vodafone Magyarország lakossági értékesítési és operációs vezérigazgató-helyettesi pozícióját Szentkuti Gabriella tölti be.","shortLead":"A Vodafone Magyarország lakossági értékesítési és operációs vezérigazgató-helyettesi pozícióját Szentkuti Gabriella...","id":"20191215_Magyar_noi_topmenedzser_kerult_a_Vodafone_vezerigazgatohelyettesi_szekebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f42f249-e93e-417f-81e0-4bc22494e1da","keywords":null,"link":"/kkv/20191215_Magyar_noi_topmenedzser_kerult_a_Vodafone_vezerigazgatohelyettesi_szekebe","timestamp":"2019. december. 15. 12:41","title":"Magyar női topmenedzser került a Vodafone vezérigazgató-helyettesi székébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","shortLead":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","id":"20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faf44d1-c8d4-43aa-a4fa-c4fa8746e2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","timestamp":"2019. december. 14. 10:48","title":"Akár pénzt is termelhetne az elektromos autó a tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan újítással készül, amely megszünteti ezt a kényelmetlenséget.","shortLead":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan...","id":"20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7dfeb5-5c2c-48a7-a8e4-f54af46827ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","timestamp":"2019. december. 14. 17:03","title":"Ha megkapja a telefonja ezt a funkciót, kevesebb fontos értesítésről marad majd le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","shortLead":"Már öt halálos áldozata van a tüntetéseknek.","id":"20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ed60d9-09f3-47cb-b806-bd77c0103730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3b37a0-935f-471b-9e9b-3dac6d9bd650","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorseggel_a_diszkriminativ_allampolgari_torveny_miatt_Indiaban","timestamp":"2019. december. 15. 20:24","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrséggel az új állampolgársági törvény miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58deee6b-2232-4cb4-840e-f8c9a7edfda8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar gyár által összeállított motorok jelentik a francia-német autóipari konszern legnagyobb számban készülő erőforrását. ","shortLead":"A magyar gyár által összeállított motorok jelentik a francia-német autóipari konszern legnagyobb számban készülő...","id":"20191215_Szentgotthard_motorgyartas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58deee6b-2232-4cb4-840e-f8c9a7edfda8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08110169-fca1-4b30-af5f-0032225bdfcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Szentgotthard_motorgyartas_2020","timestamp":"2019. december. 15. 09:17","title":"Jövőre már a francia motorokat ontja magából Szentgotthárd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]