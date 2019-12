Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","shortLead":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","id":"20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b3029-c524-4efe-be1c-3b974b9bf214","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. december. 17. 22:01","title":"Tízezrek tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","shortLead":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","id":"20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca9a66-5d17-41cb-81b1-8aa3b7e8c3cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Zsidó temetőt rongáltak meg Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert. Áder János pedig aláírta ezt a jogszabályt.","shortLead":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási...","id":"20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f73a534-4b74-4569-b9e6-030f164bd7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","timestamp":"2019. december. 18. 13:20","title":"Áder a színháztörvényt is aláírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, amelyek – ha valódiak – megmenthetik Trumpot az alkotmányos vádemeléstől, és véget vethetnek Joe Biden demokrata párti elnökjelölt politikai pályafutásának.","shortLead":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald...","id":"20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e64d5f-3177-4efb-94e5-037da20fc8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","timestamp":"2019. december. 17. 17:40","title":"Giuliani állítja, Budapesten, Bécsben és Kijevben sorsdöntő bizonyítékokat gyűjtött Trump védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót pedig tettek követik, és folyamatosan nő azoknak a száma, akik törekednek arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek. Az elképzelés szép, jó és hasznos is, de azért a legtöbb hulladék mégis a gazdasági szereplők tevékenysége miatt jön létre, így annak jelentős csökkentéséért leginkább a cégek tehetnek.","shortLead":"Egyre hangosabban szólnak azok a hangok, amelyek a környezetszennyezés csökkentésére hívják fel a figyelmet. A szót...","id":"20191209_Menekules_a_muanyagoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7033ef75-c64f-4597-aa87-4cd1db28c2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b04b4b1-41a0-4278-8637-9c8cd8441f55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191209_Menekules_a_muanyagoktol","timestamp":"2019. december. 18. 11:30","title":"Menekülés a műanyagoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért közlekedésbiztonsági kampányt indított.","shortLead":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót...","id":"20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8bc1ea-48c2-4ede-8e7f-acad9080fa5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","timestamp":"2019. december. 17. 14:28","title":"Ne forduljon meg az autópályán! – könyörög a közútkezelő az új kampányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más üzletpolitikát követ.","shortLead":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más...","id":"20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697429bb-4a19-4b87-89c9-fe98b6ceafe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. december. 18. 18:03","title":"Olcsó AirPods-klónt készített a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]