Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","shortLead":"Klaus Iohannis szerint nem kellene új törésvonalakat nyitni az Európai Unión belül.","id":"20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459fbf94-0e01-42a3-a70e-3432be94878f","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Roman_elnok_nem_akar_Orbannal_uj_KozepEuropat_epiteni","timestamp":"2019. december. 17. 18:20","title":"A román elnök nem akar Orbánnal új Közép-Európát építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé örökre eltiltották a vezetéstől.","shortLead":"Ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék a zuglói kokainos gázoló ügyében. Az 5 év 6 hónapos szabadságvesztés mellé...","id":"20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d362eece-4256-4bf0-90c9-4515e630fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c495a9-a405-4694-a5e4-104f8f892d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Nem_ment_el_a_targyalasara_a_kokainos_gazolo_ahol_5_es_fel_ev_bortont_kapott","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Nem ment el a tárgyalására a kokainos gázoló, ahol 5 és fél év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal bünteti az orosz légvédelmi rakétarendszert vásárló Törökországot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török államfő.","shortLead":"Ankara bezárja az USA és a NATO számára stratégiai fontosságú két törökországi támaszpontot, ha Washington szankciókkal...","id":"20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bf5c1-2404-483b-925e-a696b076e701","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Erdogan_a_strategiai_fontossagu_tamaszpontok_bezarasaval_fenyegetozik","timestamp":"2019. december. 16. 17:07","title":"Erdogan a stratégiai fontosságú NATO-támaszpontok bezárásával fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő chatbotjával. A szolgáltatás már él.","shortLead":"Egy magyar startup tízszeresére gyorsította a céginformációs lekérdezést a Facebook Messengerben is működő...","id":"20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e43e515a-d72f-4d59-a8da-2b0901337a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30587956-944a-45e2-b769-053661974ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_messenger_ceginfo_chatbot_cegadatok_lekerdezese_mobilrol_gyorsan","timestamp":"2019. december. 17. 14:03","title":"Hasznos új szolgáltatás indult cégeknek, villámgyorsan juthat vele információkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta felvillantott megoldásai közül négy évtized alatt több ikonikus technológia sem jutott érdemben közelebb a megvalósuláshoz.","shortLead":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta...","id":"201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388905ab-385f-4901-ac49-55f47f1227c2","keywords":null,"link":"/360/201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","timestamp":"2019. december. 17. 15:00","title":"Eltelt 42 év, de még mindig messzi-messzi járunk a Star Wars lenyűgöző világától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","shortLead":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","id":"20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a414c167-ede8-438c-a1b7-f90eb8331c7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","timestamp":"2019. december. 18. 08:38","title":"Újabb nagy lépést tettek a gigantikus autóipari egyesülés felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","shortLead":"A férfi váláskor eltitkolta a lottónyeremény egy részét felesége elől, emiatt vádat emelt ellene az ügyészség. ","id":"20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf918d-ea7f-4ef6-a493-81879c72f960","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_900_milliot_nyert_a_szegedi_hazaspar_am_a_nagy_orom_vademelessel_vegzodott","timestamp":"2019. december. 16. 10:41","title":"900 milliót nyert a szegedi házaspár, ám a sztori vádemeléssel végződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","shortLead":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","id":"20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2004f424-159f-4e9e-aa65-a3bac471e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","timestamp":"2019. december. 16. 13:01","title":"Letartóztatta a bíróság a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]