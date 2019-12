Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A piliscsévi L. László különös kegyetlenséggel végzett áldozatával.","shortLead":"A piliscsévi L. László különös kegyetlenséggel végzett áldozatával.","id":"20191218_83_eves_megfojtott_Piliscsev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5231cb3-6c96-4600-a170-ff916fa838b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_83_eves_megfojtott_Piliscsev","timestamp":"2019. december. 18. 15:28","title":"11 év után kapták el a 83 éves leányvári asszonyt megfojtó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","shortLead":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","id":"20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab0175-706c-4fc1-80dc-3b861989ac25","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","timestamp":"2019. december. 18. 13:36","title":"Újabb vasúti kocsiban láttak tetveket, a MÁV vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","id":"20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfc3b89-0ed9-4655-93a5-0f27b74d7696","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 18. 10:43","title":"Nagy leépítés jön Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új verzió.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új...","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e4c05e-8257-4460-a605-62c0cb1306e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa törzse Pécsnél kezdődik, a csúcsa (majdnem) Siófokig ér.","shortLead":"Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa...","id":"20191218_karacsonyfa_rajz_radar_flightradar24_magnus_aircraft_magyar_pilotak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e4c05e-8257-4460-a605-62c0cb1306e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7044a-d725-4d04-8dbb-7d733f275160","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_karacsonyfa_rajz_radar_flightradar24_magnus_aircraft_magyar_pilotak","timestamp":"2019. december. 18. 15:03","title":"Gigászi karácsonyfát rajzoltak az égre magyar pilóták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására elhiszed, hogy élhetünk egy humánusabb, boldogabb világban. Gyerekkönyvek, amelyek azt üzenik: a világ és a lehetőségeid tágasabbak, mint ahogy azt a hétköznapokban érzékeled. Műalkotások, amelyek felébresztik a régóta benned szunnyadó kreativitást. A szomszéd nő, aki kifogyhatatlan derűvel és lazasággal terelgeti a három gyerekét – és a férje, aki ugyanezt teszi. Példát mutatnak, kimozdítanak a szokásos kereteid közül, felemelnek. Inspirálnak.","shortLead":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására...","id":"20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719c4133-0c49-4bc6-b13d-bb4a5f6059b2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","timestamp":"2019. december. 18. 14:30","title":"Inspirál vagy irritál? Az emancipáció megosztó élharcosai és visszás nőtörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert. Áder János pedig aláírta ezt a jogszabályt.","shortLead":"A Fidesz voksaival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási...","id":"20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f73a534-4b74-4569-b9e6-030f164bd7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_a_szinhaztorvenyt_is_alairta","timestamp":"2019. december. 18. 13:20","title":"Áder a színháztörvényt is aláírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]